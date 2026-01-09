Revisione prezzi 2026: modifiche al Decreto Aiuti

Il comma 490 introduce un'ulteriore disciplina transitoria, destinata a regolare l'impatto del caro materiali a partire dal 1° gennaio 2026. Questa si applica specificamente agli appalti di lavori (inclusi general contractor e accordi quadro) aggiudicati sulla base della normativa previgente al D.Lgs. n. 36/2023, le cui offerte siano state presentate entro il 30 giugno 2023

Per questi contratti, la legge stabilisce che i SAL relativi alle lavorazioni dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, sono adottati applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome, sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara.

I maggiori importi derivanti da questa applicazione, al netto dei ribassi d'asta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante in misura parziale:

90% per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021.

per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021. 80% per i contratti con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, spetta al MIT effettuare una ricognizione degli interventi interessati dalle novità, indicando elementi identificativi, risorse e cronoprogrammi (aggiornabile annualmente).