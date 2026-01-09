Novità per il Decreto Aiuti per appalti FS/ANAS

Per i contratti ANAS/FS il comma 491 modifica l'art. 26, comma 12, del D.L. 50/2022, estendendo le misure specifiche per i contratti del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. "fino all’adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026" e introducendo, per alcuni interventi esclusi, un meccanismo di adeguamento specifico con un tetto massimo del 35% a partire dal 1° gennaio 2026.