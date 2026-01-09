deas Gestione completa successioni e volture catastali
grafill editoria tecnica
sed edilizia espositori

Legge di Bilancio 2026: le novità per appalti pubblici e caro materiali

Prezzario nazionale, Osservatorio MIT e nuove regole sulla revisione prezzi nei contratti pubblici: le novità della Legge di Bilancio 2026

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Rosamaria Berloco - 09/01/2026

Novità per il Decreto Aiuti per appalti FS/ANAS

Per i contratti ANAS/FS il comma 491 modifica l'art. 26, comma 12, del D.L. 50/2022, estendendo le misure specifiche per i contratti del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. "fino all’adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026" e introducendo, per alcuni interventi esclusi, un meccanismo di adeguamento specifico con un tetto massimo del 35% a partire dal 1° gennaio 2026.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Prezzario lavori pubblici Decreto Aiuti Revisione dei prezzi Caro materiali

Documenti Allegati

INDICE

1
Legge di Bilancio 2026: le novità per appalti pubblici e caro materiali
2
Istituito un Osservatorio MIT sui prezzari
3
Revisione prezzi 2026: modifiche al Decreto Aiuti
4
Novità per il Decreto Aiuti per appalti FS/ANAS
5
La copertura finanziaria e le procedure di reintegro
6
Prime considerazioni
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - Ultima ora
Sanatoria edilizia 2026: come funziona la regolarizzazione degli abusi nel d.P.R. 380/2001
2
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto