Legge di Bilancio 2026: le novità per appalti pubblici e caro materiali
Prezzario nazionale, Osservatorio MIT e nuove regole sulla revisione prezzi nei contratti pubblici: le novità della Legge di Bilancio 2026
La copertura finanziaria e le procedure di reintegro
I commi 492 e 493 affrontano il nodo cruciale delle risorse.
Ferma restando l'applicazione del Fondo per l'avvio di opere
indifferibili (c.d. FOI), le stazioni appaltanti devono coprire i
maggiori oneri attingendo, in ordine, a:
a) Risorse per imprevisti nel quadro economico (fino al 70%) e altre somme a disposizione per lo stesso intervento.
b) Somme derivanti da ribassi d'asta, se non diversamente vincolate
Il comma 493 introduce un meccanismo di allerta e di azione correttiva: quando le somme disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate per l'80% o più, la stazione appaltante deve attivarsi "in tempo utile" per reintegrarle.
Le modalità previste sono significative: “anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori [...] o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento”.
Documenti AllegatiLegge 30 dicembre 2025, n. 199
INDICE
IL NOTIZIOMETRO