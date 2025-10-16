È stato presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Documento programmatico di bilancio (DPB) per il triennio 2026–2028. Contestualmente, il Governo ha approvato il disegno di legge di bilancio 2026 che definisce il quadro a legislazione vigente.

Legge di Bilancio 2026: presentato al Governo il DDL

L’intervento complessivo vale circa 18 miliardi di euro medi annui, finanziati attraverso il miglioramento del quadro macroeconomico, la rimodulazione del PNRR, contributi degli intermediari finanziari e assicurativi e razionalizzazioni di spesa.

“La manovra interviene in un contesto di forti incertezze – ha dichiarato Giorgetti –. L’impegno del Governo è duplice: sostenere famiglie e imprese, e garantire al tempo stesso la sostenibilità della finanza pubblica, nel rispetto del percorso delineato nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029 e nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025".

Vediamo nel dettaglio le diverse misure, con particolare riferimento ai bonus edilizi.

Le misure fiscali: IRPEF, pacificazione e bonus edilizi

Sul fronte fiscale, la manovra prosegue nel percorso di riduzione della pressione sui redditi da lavoro avviato a inizio legislatura: la seconda aliquota IRPEF scenderà dal 35% al 33%, con un effetto stimato di 9 miliardi di euro nel triennio.

Per sostenere l’adeguamento dei salari al costo della vita, sono previsti 2 miliardi di euro nel 2026.

Inoltre, il Governo ha annunciato inoltre nuove iniziative di pacificazione fiscale, con misure dedicate ai contribuenti in ritardo con gli adempimenti o con pendenze minori. I dettagli saranno definiti nel testo della legge di bilancio.