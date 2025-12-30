Legge di Bilancio 2026: la nota ANCI per Comuni ed enti locali
La nota ANCI sulla legge di bilancio 2026: tutte le novità e le considerazioni dell'Associazione su rigenerazione urbana, lavori pubblici, prezzari nazionali, Codice appalti, FER, post-sisma e finanza locale
Rigenerazione urbana e immobili condonati
La disposizione affronta uno dei nodi più delicati della disciplina urbanistico-edilizia: la trasformabilità degli immobili oggetto di condono. La norma chiarisce che gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalle leggi regionali – anche comprendenti demolizione e ricostruzione – possono riguardare edifici condonati ai sensi delle leggi del 1985, 1994 e 2003, ubicati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, purché muniti di titolo abilitativo in sanatoria, anche formatosi per silenzio-assenso.
Dal punto di vista tecnico, la norma apre scenari rilevanti per:
- operazioni di demolizione e ricostruzione con premialità volumetriche;
- delocalizzazione delle volumetrie;
- mutamenti di destinazione d’uso;
- adeguamenti di sagoma per armonizzazione architettonica.
Resta centrale il ruolo delle Regioni e della pianificazione locale nel dare concreta attuazione a questa apertura normativa.
