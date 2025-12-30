Legge di Bilancio 2026: la nota ANCI per Comuni ed enti locali
La nota ANCI sulla legge di bilancio 2026: tutte le novità e le considerazioni dell'Associazione su rigenerazione urbana, lavori pubblici, prezzari nazionali, Codice appalti, FER, post-sisma e finanza locale
Definizione agevolata dei carichi fiscali
L’art. 1, ai commi 82-101, disciplina la nuova rottamazione per carichi affidati a Agenzia delle Entrate‑Riscossione tra il 2000 e il 2023, limitatamente a liquidazioni d’ufficio per omesso versamento, controlli su detrazioni e deduzioni IRPEF e IVA, oltre che contributi previdenziali.
La norma non include in alcun modo i carichi degli enti territoriali, elemento che riduce l’impatto diretto per Comuni e Città metropolitane, ma che rischia di creare asimmetrie di trattamento tra contribuenti a seconda del soggetto creditore.
Definizione agevolata dei tributi locali
Diverso l’approccio per i tributi regionali e locali. Qui il legislatore, nei commi 102-110, attribuisce una facoltà regolamentare agli enti, che possono introdurre definizioni agevolate su:
- tributi propri;
- entrate patrimoniali;
- crediti di difficile esigibilità.
La misura richiede un atto regolamentare locale, con termini non inferiori a 60 giorni, e può estendersi anche a:
- accertamenti in corso;
- contenziosi tributari pendenti.
Critico il mancato coordinamento con la rottamazione statale: non è previsto alcun meccanismo che consenta agli enti di “agganciarsi” automaticamente per le entrate già affidate alla riscossione statale.
