Legge di Bilancio 2026: la nota ANCI per Comuni ed enti locali
La nota ANCI sulla legge di bilancio 2026: tutte le novità e le considerazioni dell'Associazione su rigenerazione urbana, lavori pubblici, prezzari nazionali, Codice appalti, FER, post-sisma e finanza locale
Codice Appalti: le modifiche per l’attuazione del PNRR
L’art. 1, comma 623 modifica l’articolo 126, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023, ampliando le fonti di finanziamento dei premi di accelerazione.
In particolare, viene espressamente prevista la possibilità di utilizzare a tal fine anche il 50% delle economie derivanti dai ribassi d’asta.
L'intervento supera una lettura restrittiva che in molti casi aveva limitato l’effettiva applicazione della disciplina, soprattutto nei lavori finanziati con risorse vincolate o caratterizzati da quadri economici particolarmente rigidi.
Dal punto di vista delle stazioni appaltanti, la disposizione:
- rafforza la leva incentivante nei confronti degli esecutori;
- consente una gestione più flessibile delle economie di gara;
- valorizza la funzione del RUP nella rimodulazione del quadro economico in corso d’opera.
La norma chiarisce inoltre che l’utilizzo delle economie per i premi di accelerazione non pregiudica il ricorso al Fondo opere indifferibili (FOI) di cui all’art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022.
Nel complesso, l’intervento sembra muoversi nella direzione di una maggiore responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, chiamate a utilizzare in modo più strategico gli strumenti messi a disposizione dal Codice per governare tempi, costi e qualità dell’esecuzione.
Resta però centrale il tema della corretta impostazione della lex specialis e del quadro economico iniziale, per evitare che la gestione delle economie si trasformi in una fonte di contenzioso o di incertezza applicativa.
