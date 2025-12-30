Legge di Bilancio 2026: la nota ANCI per Comuni ed enti locali
La nota ANCI sulla legge di bilancio 2026: tutte le novità e le considerazioni dell'Associazione su rigenerazione urbana, lavori pubblici, prezzari nazionali, Codice appalti, FER, post-sisma e finanza locale
Ricostruzione post-sisma: proroghe, continuità amministrativa e risorse
Le disposizioni in materia di ricostruzione post-sisma mirano a garantire continuità e stabilità ai processi ancora in corso nei territori colpiti da eventi calamitosi, attraverso proroghe di termini, conferma degli assetti commissariali e rifinanziamento delle strutture operative.
In particolare, la norma:
- proroga al 2026 l’efficacia delle misure di sostegno ai Comuni colpiti dal sisma del 2009;
- conferma la prosecuzione della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2012, con il subentro di un Commissario straordinario;
- estende fino al 31 dicembre 2026 la gestione straordinaria della ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, assicurando risorse per il personale e per gli uffici speciali regionali.
Accanto agli aspetti organizzativi, vengono prorogate anche le agevolazioni fiscali e le esenzioni già riconosciute alle aree terremotate, mantenendo un quadro di riferimento stabile per cittadini, imprese e amministrazioni.
