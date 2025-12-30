Blumatica Energy
sed edilizia espositori

Legge di Bilancio 2026: la nota ANCI per Comuni ed enti locali

La nota ANCI sulla legge di bilancio 2026: tutte le novità e le considerazioni dell'Associazione su rigenerazione urbana, lavori pubblici, prezzari nazionali, Codice appalti, FER, post-sisma e finanza locale

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 30/12/2025

Ricostruzione post-sisma: proroghe, continuità amministrativa e risorse

Le disposizioni in materia di ricostruzione post-sisma mirano a garantire continuità e stabilità ai processi ancora in corso nei territori colpiti da eventi calamitosi, attraverso proroghe di termini, conferma degli assetti commissariali e rifinanziamento delle strutture operative.

In particolare, la norma:

  • proroga al 2026 l’efficacia delle misure di sostegno ai Comuni colpiti dal sisma del 2009;
  • conferma la prosecuzione della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2012, con il subentro di un Commissario straordinario;
  • estende fino al 31 dicembre 2026 la gestione straordinaria della ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, assicurando risorse per il personale e per gli uffici speciali regionali.

Accanto agli aspetti organizzativi, vengono prorogate anche le agevolazioni fiscali e le esenzioni già riconosciute alle aree terremotate, mantenendo un quadro di riferimento stabile per cittadini, imprese e amministrazioni.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENTI LOCALI Appalti pubblici Codice Appalti Enti Locali Prezzario lavori pubblici Anci PNRR Rigenerazione urbana Legge di Bilancio

Documenti Allegati

INDICE

1
Legge di Bilancio 2026: la nota ANCI per Comuni ed enti locali
2
Rigenerazione urbana e immobili condonati
3
Definizione agevolata dei carichi fiscali e dei tributi locali
4
Impianti da fonti rinnovabili su aree comunali: repowering e vincoli patrimoniali
5
Prezziari dei lavori pubblici: verso un sistema nazionale
6
Codice Appalti: le modifiche per l’attuazione del PNRR
7
Ricostruzione post-sisma: proroghe, continuità amministrativa e risorse
8
Fondo pluriennale vincolato e contratti sottosoglia
9
Fasce di rispetto cimiteriali: le competenze comunali
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026