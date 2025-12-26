La Legge di Bilancio 2026 ha rischiato di introdurre una delle misure più penalizzanti per i professionisti tecnici impegnati nell’edilizia agevolata. Una disposizione che, se rimasta nel testo originario, avrebbe inciso direttamente sulla liquidità degli studi professionali, colpendo un meccanismo ormai strutturale: la compensazione tra crediti fiscali maturati e debiti contributivi.

Un rischio tutt’altro che teorico, poi rientrato nel corso dell’iter parlamentare, con l’approvazione da parte del Senato di un testo che, anche alla luce delle tempistiche e della convocazione della Camera per il 28 dicembre 2025, può ormai essere considerato sostanzialmente definitivo.

La disposizione sul blocco delle compensazioni

Un breve riepilogo aiuta a inquadrare la portata della misura poi stralciata. Nella versione precedente del disegno di legge, il legislatore aveva introdotto una serie di interventi orientati a irrigidire il sistema, con ricadute potenziali sui flussi finanziari dei professionisti.

In questo contesto si inseriva il comma 1 dell’articolo 26 del DDL Bilancio 2026, che prevedeva, a partire dal 1° luglio 2026, un blocco generalizzato delle compensazioni orizzontali tra crediti fiscali agevolativi e debiti previdenziali e assicurativi, in particolare nei confronti di INPS e INAIL.

Una previsione che avrebbe avuto effetti immediati soprattutto sui professionisti tecnici che, negli ultimi anni, hanno maturato crediti d’imposta legati ai bonus edilizi attraverso attività di progettazione, direzione lavori, asseverazioni e verifiche tecniche.

In concreto, la norma avrebbe imposto il pagamento “per cassa” dei contributi previdenziali anche in presenza di crediti fiscali legittimamente maturati e già presenti nel cassetto fiscale.

Perché il divieto avrebbe inciso sulla liquidità degli studi

Il nodo centrale non era solo fiscale, ma eminentemente finanziario. Per molti studi tecnici, la compensazione tramite modello F24 rappresenta uno strumento ordinario di gestione della liquidità, soprattutto in una fase di rallentamento del settore edilizio e di progressiva riduzione delle agevolazioni.

Il divieto avrebbe prodotto una duplice distorsione: da un lato l’impossibilità di utilizzare crediti già maturati, dall’altro la necessità di reperire liquidità immediata per il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

Una combinazione che avrebbe messo in difficoltà migliaia di professionisti, senza generare benefici apprezzabili in termini di contrasto all’evasione o all’elusione fiscale.

Lo stralcio della norma e le ragioni della contrarietà

Nel corso dell’esame parlamentare, la disposizione è stata stralciata grazie a un emendamento approvato prima in Commissione Bilancio e poi dall’Assemblea del Senato, che ha eliminato integralmente il comma introducente il divieto di compensazione.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha seguito da vicino l’evoluzione della misura, esprimendo con chiarezza la propria contrarietà al testo originario e sottolineandone l’incoerenza rispetto alle politiche di incentivazione degli investimenti in edilizia, efficienza energetica e rigenerazione urbana.

Secondo il CNI, impedire la compensazione avrebbe significato scaricare sui professionisti un costo finanziario difficilmente sostenibile in una fase già segnata da incertezza e discontinuità degli strumenti incentivanti

Compensazioni confermate e continuità operativa

Con lo stralcio della disposizione:

resta possibile utilizzare i crediti d’imposta in compensazione nel modello F24;

i professionisti possono continuare ad assolvere i debiti contributivi verso INPS e INAIL mediante compensazione;

viene preservata la liquidità degli studi professionali, senza rinunciare ai controlli già previsti dall’ordinamento.

Non si tratta di una deroga eccezionale, ma del mantenimento di un assetto che negli anni è diventato parte integrante del funzionamento del sistema.

Una correzione necessaria per evitare effetti sistemici

Il passaggio ora è alla Camera dei Deputati, chiamata a confermare l’impostazione approvata dal Senato. Al netto della fisiologia dei tempi parlamentari, il punto sostanziale è che il rischio operativo introdotto dal testo originario è stato rimosso.

La vicenda dimostra, ancora una volta, come interventi apparentemente tecnici possano produrre effetti sistemici rilevanti se non valutati nella loro dimensione operativa. In questo caso, la correzione introdotta evita una frattura tra disciplina fiscale, previdenziale e politiche di incentivazione edilizia, preservando un equilibrio che, pur con tutti i suoi limiti, resta essenziale per la sostenibilità economica delle attività professionali.