Sono pienamente operative le disposizioni della legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025, con effetti immediati sull’attività quotidiana delle pubbliche amministrazioni, sull’organizzazione delle imprese e sui rapporti con i cittadini.

Proprio sulle disposizioni più impattanti nell’operato degli enti locali, ANCI ha pubblicato un’interessante nota di lettura, evidenziando come la legge non sia una semplificazione “di principio”, ma entri direttamente nei procedimenti amministrativi, ridefinendo tempi, responsabilità e margini di intervento degli enti locali.

Legge Semplificazioni 2025: la nota ANCI

Un provvedimento “omnibus”, sul quale l’Associazione ha focalizzato l’attenzione in riferimento a:

Art. 1. (Semplificazioni in materia di autotutela)

Art. 8 (Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione)

Art. 11. (Misure di semplificazione per l’istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)

Art. 34. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

Art. 36 (Norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)

Art. 46. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software)

Art. 50. (Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati)

Art. 64. Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi

Art. 65. (Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)

Art. 66. (Disposizioni in materia di oggetti preziosi)

Di particolare rilievo sicuramente le modifiche all’esercizio dell’autotutela che investe il procedimento amministrativo in generale, la gestione degli spettacoli dal vivo e degli eventi temporanei tramite SCIA e, l’uso del suolo pubblico attraverso i dehors.

Analizziamole nel dettaglio.