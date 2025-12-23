Legge Semplificazioni 2025: ANCI sulle principali novità operative per gli enti locali
Dall’annullamento d'ufficio degli atti amministrativi, alla SCIA per gli spettacoli dal vivo, fino alla proroga dei dehors: la lettura ANCI della legge n. 182/2025 già in vigore
Semplificazioni in materia di autotutela: l'annullamento d'ufficio
Con l’articolo 1, la legge interviene su uno dei profili più delicati del diritto amministrativo: l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi.
ANCI conferma che la disposizione modifica l’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, riducendo da dodici a sei mesi il termine massimo entro il quale la pubblica amministrazione può esercitare il potere di autotutela decisoria.
Nella nota si evidenzia come il legislatore abbia progressivamente ristretto questo spazio temporale, passando:
- dai 18 mesi introdotti nel 2015;
- ai 12 mesi previsti dal 2021;
- fino agli attuali 6 mesi, oggi vigenti.
Dal punto di vista degli enti locali, la riduzione del termine rafforza il principio di certezza del diritto e la tutela dell’affidamento del privato, ma comporta anche una maggiore responsabilizzazione degli uffici nella fase istruttoria iniziale. ANCI richiama l’attenzione sul fatto che l’autotutela non può più essere considerata uno strumento “a distanza di tempo”, ma richiede valutazioni tempestive e puntualmente motivate.
Resta ferma, come precisato nella nota, l’eccezione prevista dal comma 2-bis dell’art. 21-nonies: l’annullamento d’ufficio resta possibile anche oltre il termine di sei mesi nei casi in cui il provvedimento sia stato conseguito sulla base di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
