Legge Semplificazioni 2025: ANCI sulle principali novità operative per gli enti locali
Dall’annullamento d'ufficio degli atti amministrativi, alla SCIA per gli spettacoli dal vivo, fino alla proroga dei dehors: la lettura ANCI della legge n. 182/2025 già in vigore
Spettacoli dal vivo: cosa cambia per la SCIA
L’articolo 34 consolida una disciplina che, come sottolinea ANCI, recepisce richieste più volte avanzate dai Comuni negli ultimi anni.
La norma integra l’art. 7 del D.L. n. 201/2024, rendendo strutturale la semplificazione per spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, già sperimentata in precedenza.
L’Associazione ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per eventi fino a 2.000 partecipanti, svolti in un orario compreso tra le ore 8.00 e l’1.00, ogni atto autorizzatorio è sostituito dalla SCIA, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Nella nota si evidenzia come il legislatore abbia inteso chiarire in modo puntuale il contenuto della segnalazione, che deve indicare:
- il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario dell’evento;
- le dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n. 445/2000;
- una relazione tecnica asseverata, redatta da un professionista iscritto agli albi tecnici, attestante la rispondenza del luogo alle regole tecniche e alle misure di sicurezza applicabili.
L’attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di intervenire entro sessanta giorni in caso di accertata carenza dei requisiti, adottando motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli effetti. In presenza di dichiarazioni false o mendaci, tale potere resta esercitabile anche oltre il termine.
Dal punto di vista operativo, la nota mette in evidenza come la semplificazione non elimini i controlli, ma ne sposti il baricentro sulla fase successiva all’avvio dell’attività, rafforzando il ruolo della vigilanza e della responsabilità tecnica.
