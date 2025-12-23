deas Gestione completa successioni e volture catastali
Legge Semplificazioni 2025: ANCI sulle principali novità operative per gli enti locali

Dall’annullamento d'ufficio degli atti amministrativi, alla SCIA per gli spettacoli dal vivo, fino alla proroga dei dehors: la lettura ANCI della legge n. 182/2025 già in vigore

di Redazione tecnica - 23/12/2025

Dehors: nuove proroghe per il suolo pubblico

Infine, l’articolo 50 interviene su una materia che, come sottolineato da ANCI, ha avuto un impatto rilevante sull’organizzazione degli spazi urbani negli ultimi anni: l’installazione dei dehors e l’occupazione temporanea del suolo pubblico.

La disposizione modifica l’art. 26 della legge n. 193/2024, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio della delega al Governo per il riordino della disciplina. Una proroga che tiene conto della complessità della materia e della necessità di una regolazione più stabile e uniforme.

ANCI segnala, in particolare:

  • l’estensione dell’ambito applicativo delle future disposizioni anche alle imprese alberghiere;
  • la revisione delle condizioni applicabili ai dehors installati sulla base dei regimi autorizzatori transitori post-Covid.

Nella nota si richiama inoltre l’introduzione del principio secondo cui, in caso di diniego delle autorizzazioni paesaggistiche, edilizie o culturali, deve essere garantito alle imprese un congruo termine per il ripristino dei luoghi, evitando effetti immediatamente espulsivi.

Di particolare rilievo, sul piano operativo, è la proroga della validità dei titoli emergenziali fino al 30 giugno 2027, che consente ai Comuni di gestire la fase transitoria senza vuoti regolativi e alle attività economiche di programmare gli adeguamenti necessari.

ENTI LOCALI Enti Locali SCIA Semplificazione edilizia Anci Annullamento d'ufficio Dehors

