Legge Semplificazioni 2025: ANCI sulle principali novità operative per gli enti locali
Dall’annullamento d'ufficio degli atti amministrativi, alla SCIA per gli spettacoli dal vivo, fino alla proroga dei dehors: la lettura ANCI della legge n. 182/2025 già in vigore
Conclusioni
Nel complesso, come emerge dalla nota ANCI, la legge si muove nella direzione di una semplificazione immediatamente efficace, che riduce tempi e incertezze procedimentali, ma richiede agli enti locali un approccio più strutturato e consapevole nella gestione dei procedimenti.
Per le pubbliche amministrazioni, e in particolare per i Comuni, il cambiamento è già in atto: termini più brevi per l’autotutela, maggiore responsabilità tecnica nelle SCIA, gestione più ordinata delle fasi transitorie.
Quella posta in essere non è una riduzione del ruolo della PA, bensì una ridefinizione delle modalità di intervento, spostando l’attenzione dalla produzione dell’atto alla qualità dell’istruttoria e del controllo successivo.
Documenti AllegatiNota
IL NOTIZIOMETRO