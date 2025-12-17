Quadro normativo di riferimento

Il TAR ha inquadrato la questione muovendo dai principi generali del processo amministrativo, in particolare dalle condizioni dell’azione di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del c.p.a, che impone la verifica della legittimazione ad agire e dell’interesse al ricorso quali presupposti autonomi e cumulativi dell’ammissibilità della domanda.

In materia di gare pubbliche, tali principi si innestano su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, elaborato a partire dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2003, n. 4/2011 e n. 4/2018, secondo cui la partecipazione alla gara costituisce l’elemento che differenzia l’operatore economico dal quisque de populo e fonda la legittimazione a impugnare gli atti della procedura. La regola generale è, quindi, che solo chi ha partecipato alla gara può contestarne l’esito.

Le eccezioni a tale regola sono state ricondotte dall’Adunanza Plenaria n. 9/2014 a ipotesi tassative, limitate all’impugnazione del bando di gara, e riguardano esclusivamente:

la contestazione in radice dell’indizione della gara;

la censura della mancata indizione;

l’impugnazione di clausole immediatamente escludenti.

Al di fuori di tali casi, il non partecipante non è legittimato a impugnare gli atti successivi, e in particolare l’aggiudicazione.

Sul piano della disciplina di gara, assume rilievo anche il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa e oggi coerente con l’impianto del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui i rischi organizzativi e tecnici connessi alla predisposizione e alla trasmissione dell’offerta restano nella sfera dell’impresa.

La proroga dei termini è ammessa solo in presenza di malfunzionamenti imputabili alla piattaforma di gara, e non anche per difficoltà tecniche riferibili al concorrente.

Infine, il TAR richiama la giurisprudenza unionale formatasi sull’art. 1, par. 3, della Direttiva 89/665/CEE, chiarendo che la nozione di soggetti legittimati ad accedere alle procedure di ricorso presuppone comunque un collegamento qualificato con la procedura, normalmente rappresentato dalla partecipazione o dall’esclusione dalla gara, e non si estende a chi ne sia rimasto totalmente estraneo.