Legittimazione a ricorrere nelle gare: quando il non partecipante non può impugnare l’aggiudicazione
Il TAR Brescia chiarisce che la partecipazione alla gara è il presupposto della legittimazione ad agire: interesse strumentale e problemi tecnici non bastano
Analisi tecnica della sentenza
Muovendo da questo quadro, il TAR chiarisce che l’interesse alla riedizione della gara, anche se astrattamente apprezzabile, non può sostituire la legittimazione ad agire.
Quest’ultima presuppone la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, che nelle procedure di gara si acquisisce attraverso la partecipazione.
Ne deriva che la mancata presentazione dell’offerta, nel caso in esame, ha collocato l’operatore al di fuori della dinamica concorrenziale, impedendogli di vantare una posizione giuridica idonea a fondare l’impugnazione dell’aggiudicazione. Né tale carenza poteva essere superata invocando la qualità di gestore uscente del servizio, posizione che si esaurisce con la scadenza del contratto e non si proietta automaticamente sulle procedure successive.
Quanto ai problemi tecnici dedotti a giustificazione dell’omessa partecipazione, il TAR distingue in modo netto tra:
- malfunzionamenti imputabili alla piattaforma di gara, che possono legittimare una proroga dei termini;
- criticità organizzative o tecniche dell’operatore economico.
In questo secondo caso, trova applicazione il principio di autoresponsabilità, che impedisce di trasferire sull’amministrazione il rischio operativo dell’impresa e di alterare la par condicio tra i concorrenti.
