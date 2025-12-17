Conclusioni

Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dell’operatore economico non partecipante alla gara.

È stata esclusa la possibilità di impugnare l’aggiudicazione e gli atti successivi, proprio perché la mancata partecipazione alla gara impediva di configurare una posizione giuridica differenziata.

In questo senso, la partecipazione non rappresenta solo un momento procedurale, ma il presupposto stesso della legittimazione ad agire contro l’aggiudicazione. L’interesse strumentale alla riedizione della procedura non è sufficiente, di per sé, a fondare l’accesso alla tutela giurisdizionale.

Nemmeno la qualità di gestore uscente attribuisce una posizione giuridica permanente idonea a legittimare il ricorso, così come le difficoltà tecniche imputabili all’operatore, che rientrano nella sua sfera di responsabilità, non possono essere utilizzate per rimettere in discussione l’esito della gara.