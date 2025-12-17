sed edilizia espositori
sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni

Legittimazione a ricorrere nelle gare: quando il non partecipante non può impugnare l’aggiudicazione

Il TAR Brescia chiarisce che la partecipazione alla gara è il presupposto della legittimazione ad agire: interesse strumentale e problemi tecnici non bastano

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 17/12/2025

Conclusioni

Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dell’operatore economico non partecipante alla gara.

È stata esclusa la possibilità di impugnare l’aggiudicazione e gli atti successivi, proprio perché la mancata partecipazione alla gara impediva di configurare una posizione giuridica differenziata.

In questo senso, la partecipazione non rappresenta solo un momento procedurale, ma il presupposto stesso della legittimazione ad agire contro l’aggiudicazione. L’interesse strumentale alla riedizione della procedura non è sufficiente, di per sé, a fondare l’accesso alla tutela giurisdizionale.

Nemmeno la qualità di gestore uscente attribuisce una posizione giuridica permanente idonea a legittimare il ricorso, così come le difficoltà tecniche imputabili all’operatore, che rientrano nella sua sfera di responsabilità, non possono essere utilizzate per rimettere in discussione l’esito della gara.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Legittimazione a ricorrere nelle gare: quando il non partecipante non può impugnare l’aggiudicazione
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica della sentenza
4
Conclusioni
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026