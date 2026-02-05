Nelle procedure di gara, soprattutto quando i criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono costruiti in modo articolato, l’interpretazione della lex specialis rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’intero procedimento.

È in questa fase che si misurano, in concreto, l’effettiva chiarezza delle regole di gara e la capacità dell’amministrazione di mantenere fermo il perimetro applicativo delle clausole, senza scivolare in letture correttive o adattive.

Il problema emerge con particolare evidenza quando la disciplina di gara distingue l’attribuzione dei punteggi in funzione della forma di partecipazione, prevedendo regole autonome per concorrenti plurisoggettivi, raggruppamenti temporanei e consorzi. In questi casi, la sovrapposizione tra modelli partecipativi diversi – come accade quando un RTI è composto da consorzi stabili – rischia di alimentare interpretazioni che mirano a sommare criteri concepiti per fattispecie distinte.

Come si interpretano le clausole della lex specialis quando entrano in gioco criteri premiali e forme di partecipazione complesse? È possibile estendere o combinare regole pensate per soggetti diversi sulla base di una lettura funzionale o sostanziale? E fino a che punto ci si può spingere oltre il dato testuale del disciplinare, senza trasformare l’interpretazione in un’integrazione delle regole di gara?

A queste domande prova a rispondere il Consiglio di Stato con la sentenza del 18 dicembre 2025, n. 10032, richiamando con forza la centralità del dato letterale e il principio di certezza delle regole di gara.

Lex specialis e punteggi di gara: il no del Consiglio di Stato a letture cumulative

La controversia riguarda una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La lex specialis disciplinava in modo puntuale i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, rinviando a un allegato dedicato per la definizione dei sub-criteri e delle modalità di attribuzione dei punteggi; tra questi, assumeva rilievo il sub-criterio connesso al rating dell’operatore economico, espressamente correlato al valore posseduto e attestato mediante certificazione.

L’allegato al disciplinare distingueva, ai fini dell’attribuzione del punteggio, tra:

partecipazione in forma di concorrente plurisoggettivo , con riferimento al rating dell’impresa capogruppo o mandataria;

, con riferimento al rating dell’impresa capogruppo o mandataria; partecipazione in forma di consorzio, prevedendo regole diverse a seconda che il consorzio partecipasse in proprio o per il tramite delle consorziate esecutrici.

Alla gara aveva preso parte un RTI composto da due consorzi stabili, ciascuno dei quali aveva designato una propria consorziata per l’esecuzione delle prestazioni.

In sede di offerta, il raggruppamento aveva dichiarato il possesso del rating in capo a tutti i soggetti coinvolti, secondo quanto richiesto dalla lex specialis per i concorrenti plurisoggettivi.

All’esito della valutazione dell’offerta tecnica, la commissione aveva assegnato il punteggio relativo al sub-criterio in questione assumendo come parametro il rating del consorzio mandatario, in applicazione della regola prevista per i concorrenti plurisoggettivi.

Secondo il raggruppamento, tuttavia, la commissione avrebbe dovuto valorizzare il rating della consorziata designata per l’esecuzione, ovvero applicare in modo congiunto le disposizioni previste per i consorzi e quelle dettate per i raggruppamenti temporanei. La differente modalità di calcolo del punteggio si era quindi riflessa sulla graduatoria finale, collocando il raggruppamento al secondo posto con uno scarto minimo rispetto all’aggiudicatario.

Da qui era nato il ricorso, che il TAR aveva rigettato. La questione è quindi giunta al Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla corretta interpretazione delle clausole di gara e sulla possibilità di una lettura cumulativa dei criteri di attribuzione del punteggio.

Il quadro normativo di riferimento

La questione affrontata dal giudice si colloca all’intersezione tra regole di gara, criteri di valutazione dell’offerta e principi generali in materia di interpretazione dei contratti pubblici.

Un primo riferimento imprescindibile è costituito dalle regole civilistiche sull’interpretazione del contratto, applicabili anche alla lex specialis di gara. In particolare, gli articoli 1362 e 1363 del codice civile impongono di attribuire alle clausole il significato che risulta dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione sistematica, escludendo letture correttive o integrative che introducano significati non espressamente desumibili dal testo.

Su questo piano, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che le clausole della legge di gara:

devono essere interpretate secondo criteri oggettivi e verificabili ;

; non possono essere piegate a ricostruzioni “funzionali” che alterino il contenuto delle regole;

che alterino il contenuto delle regole; consentono il ricorso all’interpretazione più favorevole al concorrente solo in presenza di ambiguità testuali reali e non apparenti.

Accanto ai criteri ermeneutici, assume rilievo la disciplina codicistica delle forme di partecipazione alle procedure di gara, oggi contenuta nel decreto legislativo n. 36/2023.

L’art. 65 distingue in modo netto tra le diverse tipologie di operatori economici, includendo tra i concorrenti plurisoggettivi anche i raggruppamenti temporanei, e regolando autonomamente la figura dei consorzi stabili, qualificati come soggetti dotati di una propria struttura organizzativa.

In questo assetto:

il raggruppamento temporaneo conserva la natura di aggregazione funzionale e temporanea , nella quale ciascun operatore mantiene la propria autonomia, pur in presenza di un mandatario;

conserva la , nella quale ciascun operatore mantiene la propria autonomia, pur in presenza di un mandatario; il consorzio stabile opera invece come soggetto collettivo, che può eseguire le prestazioni direttamente o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò integri subappalto.

Questo incide su più piani: requisiti di partecipazione, modalità di esecuzione e, come nel caso oggetto della sentenza, criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Non da ultimo, il principio di certezza del diritto, che permea l’intera disciplina delle procedure di evidenza pubblica. Le regole di gara devono essere chiare, stabili e prevedibili, sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici, e non possono essere modificate o ampliate in via interpretativa dopo la presentazione delle offerte.

L’analisi del Consiglio di Stato

È su queste coordinate normative che il Consiglio di Stato ha costruito il proprio ragionamento, chiarendo i limiti entro i quali è consentita l’interpretazione della lex specialis e negando la possibilità di una lettura cumulativa delle clausole di attribuzione del punteggio.

Il criterio interpretativo: primato del dato letterale

Il Collegio ha richiamato il principio ormai consolidato secondo cui nelle procedure di gara, l’interpretazione delle clausole del bando e del disciplinare deve avvenire applicando i criteri dettati dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile.

Ne consegue che la lex specialis:

va interpretata secondo il significato immediatamente evincibile dal testo;

deve essere letta nella sua connessione sistematica, evitando forzature o sovrapposizioni;

non può essere oggetto di un’operazione ermeneutica “integrativa”, diretta a far emergere significati impliciti o non espressi.

Solo qualora il dato testuale presenti ambiguità evidenti, l’interprete può orientarsi verso la soluzione più favorevole al concorrente. In assenza di ambiguità, tale criterio non è invocabile.

Clausole autonome e non cumulabili

Applicando questi principi al caso concreto, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’allegato al disciplinare conteneva proposizioni distinte, ciascuna riferita a una diversa modalità di partecipazione alla gara:

una regola per i concorrenti plurisoggettivi, con riferimento al rating della capogruppo o mandataria;

una regola per i consorzi, articolata a seconda che partecipassero in proprio o tramite consorziate esecutrici.

Secondo il Collegio, tali clausole descrivevano fattispecie autonome e compiute, prive di elementi testuali o sistematici che potessero giustificarne una lettura combinata.

Il fatto che un raggruppamento temporaneo potesse essere composto anche da consorzi stabili – evenienza espressamente prevista dal Codice – non autorizzava, di per sé, a sovrapporre i criteri di attribuzione del punteggio.

Da qui la conclusione: in presenza di un RTI, anche se formato da consorzi stabili, doveva trovare applicazione esclusivamente la disciplina prevista per il concorrente plurisoggettivo, senza valorizzare il rating del soggetto esecutore designato dal consorzio.

Certezza del diritto e divieto di interpretazioni “adattive”

Un passaggio centrale della motivazione riguarda il richiamo al principio di certezza del diritto. Il Consiglio di Stato ha osservato che l’interpretazione cumulativa proposta dall’appellante avrebbe introdotto un criterio di valutazione non chiaramente desumibile dalla lex specialis, alterando ex post l’equilibrio della gara.

In questa prospettiva, il Collegio ha escluso la possibilità di richiamare altre disposizioni del disciplinare – dettate per finalità diverse, come il possesso dei requisiti di partecipazione – per giustificare una diversa attribuzione del punteggio.

Tali previsioni rispondono a logiche proprie, spesso imposte direttamente dal Codice dei contratti, e non possono essere traslate automaticamente nel campo dei punteggi premiali.

RTI e consorzi stabili: coerenza della scelta della stazione appaltante

Il Consiglio di Stato ha infine affrontato il profilo della ragionevolezza della disciplina di gara, escludendo che essa fosse illogica o discriminatoria.

La diversa valorizzazione del rating, a seconda che il consorzio partecipi in forma individuale, oppure all’interno di un raggruppamento temporaneo, è stata ritenuta coerente con la diversa natura giuridica delle due figure. Il RTI è stato ricondotto alla sua funzione di raggruppamento di scopo, nel quale rileva il ruolo del mandatario, mentre il consorzio stabile è stato qualificato come soggetto collettivo dotato di una struttura unitaria, che opera tramite un rapporto organico con le consorziate e senza ricorso al subappalto.

Su questa base, il Collegio ha escluso che la lex specialis imponesse di attribuire rilievo, nel caso di RTI, al rating del soggetto effettivamente esecutore delle prestazioni.

Conclusioni

L'appello è stato respinto, confermando la legittimità dell’attribuzione del punteggio secondo il criterio previsto per il concorrente plurisoggettivo.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta l’applicazione della lex specialis da parte della stazione appaltante, escludendo qualsiasi lettura cumulativa delle clausole relative all’attribuzione del punteggio.

La lex specialis va quindi interpretata in modo rigorosamente letterale e sistematico, senza che si possano attribuire alle clausole significati ulteriori o impliciti sulla base di valutazioni funzionali o di opportunità. Non solo: le clausole di gara che disciplinano fattispecie diverse non sono cumulabili, salvo che la stessa lex specialis preveda espressamente un meccanismo di raccordo.

Inoltre, la presenza di consorzi stabili all’interno di un RTI non giustifica l’applicazione delle regole previste per i consorzi che partecipano in forma individuale: ciò che rileva è la modalità di partecipazione alla gara, non la natura dei singoli componenti.

Proprio per questo il favor partecipationis non può essere invocato in assenza di ambiguità testuali, soprattutto quando si discute di criteri premiali che incidono sulla graduatoria e non sull’accesso alla gara. In definitiva, le regole di gara non possono essere riscritte in via interpretativa per tenere conto di assetti organizzativi complessi ma non espressamente considerati dalla lex specialis.