Ha vinto il BIG SEE Architecture Award 2022, premio internazionale dedicato all’innovazione e alla creatività nel design e nell’architettura, e si è classificato tra i finalisti nella categoria Education di THE PLAN Award 2019, riconoscimento attribuito dalla rivista internazionale di architettura THE PLAN.

Il progetto di realizzazione del nuovo Liceo Scientifico “Agnoletti” a Sesto Fiorentino rappresenta un termine di paragone nell’edilizia scolastica contemporanea, per l’innovazione espressa nelle soluzioni costruttive e per l’integrazione di molteplici scelte finalizzate all’efficienza funzionale ed energetica e all’armonizzazione con il contesto ambientale.

Il Liceo Agnoletti come Civic Center aperto alla comunità

La visione che ha guidato l’elaborazione progettuale supera l’idea tradizionale di scuola a favore di un’evoluzione che interpreta i luoghi dell’istruzione come Civic Center, dotati di ambienti polivalenti fruibili, in specifiche occasioni, anche dalla comunità locale.

La scuola si colloca infatti all’interno dell’area di nuova urbanizzazione che gravita intorno Polo Scientifico e Tecnologico dell’Università di Firenze, centro di eccellenza per la ricerca e la formazione.

L’edificio si sviluppa per tre piani intorno alla corte sud e per due intorno alla corte nord.

“Abbiamo sfruttato la rotazione dei volumi per generare terrazzi panoramici, che si affacciano sulle ampie pareti vetrate, offrendo spazi esterni di qualità e una maggiore connessione visiva con l'ambiente circostante” spiegano i progettisti dello studio Settanta7, “gli spazi dedicati alla didattica frontale li abbiamo collocati principalmente sul fronte est, dove possono beneficiare di condizioni ottimali di luce naturale e comfort. Non abbiamo voluto soltanto creare un luogo di apprendimento, ma anche un esempio di come l'architettura possa contribuire alla sostenibilità e al benessere della comunità, creando spazi che servano sia l'educazione che la vita collettiva”.

Spazi didattici, luce naturale e connessione con il contesto

Il piano terra ha la funzione di spazio polivalente, con un auditorium, la caffetteria, una biblioteca, uffici e laboratori.

Ad ovest un sistema di facciata continua, con una percentuale di vetrazioni superiori alle porzioni opache, rappresenta un segno di apertura verso gli utenti e il contesto.

Ad est, la presenza del Polo Universitario, con il suo carattere essenziale, ha determinato l’inversione della proporzione trasparente/opaco. Gli spazi connettivi rispondono non soltanto alle esigenze di mobilità degli studenti, ma sono funzionali alle attività di didattica complementare.

“In tutto il progetto” continuano i progettisti di studio Settanta7 “ci siamo concentrati sugli aspetti ambientali. Abbiamo focalizzato la progettazione sulla riduzione dei costi di gestione attraverso un consumo energetico molto basso e sull'attenuazione dell'impatto ambientale”.

Efficienza energetica e pareti resistenti al fuoco

Con una struttura in cemento armato, l’edificio è dotato di un impianto fotovoltaico da 140 KWp, un impianto di ventilazione meccanica controllata a servizio di tutti i locali, un involucro isolato ed un sistema di riduzione dell’ingresso dell’apporto solare tramite screenline.

Per raggiungere i requisiti di comfort, solidità, efficienza e sicurezza, i progettisti hanno optato per Gasbeton Evolution fornito da Bacchi S.p.A, blocco idoneo per divisori interni e grandi murature resistenti al fuoco e per murature esterne portanti in zona a bassa sismicità.

In abbinamento a blocchi forati e canaletta, per irrigidimenti armati, Gasbeton Evolution permette di realizzare pareti di grandi dimensioni: classificato Incombustibile EuroClasse A1, viene impiegato per la realizzazione di grandi murature industriali, muri resistenti al fuoco e tramezzature civili e commerciali.

Le peculiari caratteristiche fisiche e chimiche del calcestruzzo aerato autoclavato rendono infatti GASBETON ® uno dei prodotti più adatti alla realizzazione di pareti resistenti al fuoco. I materiali costituenti l’impasto del GASBETON ® sono di origine minerale, inorganici ed incombustibili, e non rilasciano fumi tossici in caso di incendio. Inoltre, la struttura cellulare ricca di celle d’aria conferisce al GASBETON ® elevate prestazioni di isolamento termico, utili per il contenimento della temperatura dei compartimenti.

I dati del progetto

Luogo: Sesto Fiorentino, Firenze

Committenza: Comune di Sesto Fiorentino

Progettazione: Settanta7 Studio Associato

Realizzazione: CMSA – Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini

Tipologia: edificio scolastico

Immagini: credit © M. Cappelletti