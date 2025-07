L’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei per lo svolgimento di attività lavorative è oggi consentito, in deroga al generale divieto di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, purché siano rispettate specifiche condizioni ambientali e tecnico-amministrative.

Un cambiamento introdotto dalla legge n. 203/2024 che ha modificato i commi 2 e 3 dell’articolo, ampliando le possibilità operative per datori di lavoro e professionisti, ma imponendo al tempo stesso una rigorosa procedura preventiva di comunicazione e controllo.

A seguito di queste novità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota dell’8 luglio 2025, n. 5945, ha fornito una dettagliata istruzione operativa destinata agli uffici territoriali e agli organi di vigilanza, chiarendo tempi, criteri di ammissibilità, contenuti obbligatori e possibili esiti ispettivi.

Lavoro in locali interrati o sottoerranei: la nota INL su comunicazioni e controlli

Nel nuovo assetto normativo, l’art. 65 consente l’uso dei locali sotterranei e semi-sotterranei a condizione che:

le lavorazioni non generino emissioni di agenti nocivi ;

; siano garantiti i requisiti minimi di illuminazione, aerazione e microclima previsti dall’allegato IV del d.lgs. 81/2008;

previsti dall’allegato IV del d.lgs. 81/2008; il datore di lavoro trasmetta una comunicazione preventiva, corredata da relazione e asseverazione tecnica, attendendo almeno 30 giorni prima dell’utilizzo effettivo, salvo diversa richiesta istruttoria.

Non è più necessaria un’autorizzazione preventiva, ma vige un sistema di controllo postumo basato sulla completezza formale e sulla verifica di veridicità delle dichiarazioni fornite.

Comunicazione preventiva: la documentazione da presentare

La circolare ribadisce che la comunicazione preventiva deve essere assegnata al processo “Servizi all’Utenza”, incaricato di esaminare la completezza documentale delle dichiarazioni e delle asseverazioni allegate.

La documentazione minima comprende:

una relazione descrittiva del tipo di attività svolta, con indicazione delle lavorazioni in ciascun ambiente, specificando l’assenza di emissione di agenti nocivi;

del tipo di attività svolta, con indicazione delle lavorazioni in ciascun ambiente, specificando l’assenza di emissione di agenti nocivi; una asseverazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato e iscritto all’albo, che attesti: conformità ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici; agibilità dei locali; rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza; presenza di idonea illuminazione, aerazione e microclima; conformità degli impianti presenti alla normativa vigente.

sottoscritta da professionista abilitato e iscritto all’albo, che attesti:

Tutti gli elementi devono essere presenti: in caso di omissioni o incompletezze, l’Ispettorato competente può chiedere integrazioni entro 30 giorni, sospendendo l’uso dei locali.

Casi esclusi e precisazioni operative

Secondo l’INL, non è necessaria la comunicazione per i locali a basso fattore di occupazione (meno di 100 ore/anno) o servizi tecnici come spogliatoi, vani tecnici, caldaie, sottoscala, bagni, considerati non rilevanti in termini di esposizione lavorativa continuativa.

Inoltre, viste le differenze territoriali, la definizione di “locale interrato” o “seminterrato” dovrà fare riferimento al regolamento edilizio comunale vigente, e non al regolamento edilizio-tipo, non ancora recepito uniformemente.

I controlli: criteri di priorità e sanzioni

L’Ispettorato ha chiarito che tutte le comunicazioni formalmente corrette saranno trasmesse al “Processo Vigilanza Tecnica”, che potrà avviare accertamenti:

a campione (con priorità alle comunicazioni inizialmente carenti);

(con priorità alle comunicazioni inizialmente carenti); obbligatoriamente nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato alle richieste integrative;

nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato alle richieste integrative; mirati per le attività ritenute a maggior rischio, come: verniciatura saldatura uso di collanti e solventi non ad acqua ricarica batterie falegnamerie lavanderie stampa, tipografia, sviluppo foto lavorazioni plastiche a caldo officine con prova motori

per le attività ritenute a maggior rischio, come:

Mancato rispetto della normativa: le sanzioni previste

In caso di dichiarazioni mendaci o asseverazioni false, l’INL fornisce istruzioni puntuali:

caso 1 – Dichiarazione non veritiera : notizia di reato ex art. 76 DPR 445/2000 e contestazione ex art. 65, co. 1, con verbale di prescrizione;

: notizia di reato ex art. 76 DPR 445/2000 e contestazione ex art. 65, co. 1, con verbale di prescrizione; caso 2 – Violazione dell’allegato IV : contestazione ai sensi dell’art. 65, co. 2;

: contestazione ai sensi dell’art. 65, co. 2; caso 3 – Asseverazione falsa : oltre alla notizia di reato (art. 482 c.p.), segnalazione all’Albo del tecnico per violazione deontologica;

: oltre alla notizia di reato (art. 482 c.p.), segnalazione all’Albo del tecnico per violazione deontologica; caso 4 – Uso dei locali prima dei 30 giorni: contestazione ex art. 65, co. 1.

La responsabilità, sia penale che disciplinare, è personale e diretta: il sistema presuppone quindi massima attenzione nella progettazione e nella consulenza tecnica, a tutela non solo della sicurezza dei lavoratori ma anche della correttezza amministrativa degli adempimenti.