Il 20 marzo 2026 l’Auditorium Loris Malaguzzi di Reggio Emilia ospiterà la prima tappa della nuova edizione dei SAIE Lab – Laboratori itineranti del saper fare, il ciclo di incontri tecnici organizzati da SAIE per approfondire temi progettuali e applicativi che stanno ridefinendo il settore delle costruzioni.

SAIE Lab 2026: logistica ad alta intensità, pavimentazioni industriali e scaffalature al centro della prima tappa

L’appuntamento, in programma dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sarà dedicato a un tema sempre più centrale per il mondo dell’ingegneria e della progettazione: la logistica ad alta intensità e il rapporto tra pavimentazioni industriali, scaffalature e sistemi di ancoraggio.

Negli ultimi anni il settore logistico ha conosciuto una trasformazione profonda. L’espansione dell’e-commerce, la crescente automazione dei magazzini e l’ottimizzazione delle superfici di stoccaggio hanno determinato una forte evoluzione delle infrastrutture dedicate alla logistica.

Magazzini sempre più alti, scaffalature con capacità portanti elevate, sistemi automatizzati e movimentazioni continue impongono infatti standard progettuali e costruttivi molto più rigorosi rispetto al passato.

In questo contesto non è più possibile considerare pavimentazioni, scaffalature e sistemi di ancoraggio come elementi separati. Si tratta invece di componenti che devono essere progettati e verificati come un sistema integrato, capace di garantire prestazioni misurabili e durabilità lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.

Pavimenti industriali e scaffalature: i temi tecnici al centro del convegno

Il convegno propone proprio questa chiave di lettura: superare la logica del singolo prodotto per ragionare in termini di ecosistema tecnico integrato, in cui pavimentazione, struttura di stoccaggio e sistemi di fissaggio dialogano fin dalla fase di progettazione preliminare.

L’aumento delle sollecitazioni indotte dalle scaffalature ad alta intensità e dalla movimentazione automatizzata richiede infatti:

pavimentazioni industriali con prestazioni certificate e durabilità garantita;

con prestazioni certificate e durabilità garantita; sistemi di ancoraggio progettati in funzione delle sollecitazioni reali;

progettati in funzione delle sollecitazioni reali; integrazione progettuale tra struttura, impianti e layout logistico;

tra struttura, impianti e layout logistico; manutenzione pianificata lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.

Si tratta di aspetti che incidono direttamente sulla sicurezza dell’infrastruttura, sulla continuità operativa dei magazzini e sui costi di gestione nel tempo.

L’incontro sarà strutturato come un momento di confronto tecnico tra progettazione, normativa e cantiere, con il contributo di relatori provenienti dal mondo accademico, dalle associazioni di settore e da importanti realtà della committenza.

Tra i principali temi che verranno approfonditi:

esigenze della committenza nella realizzazione di infrastrutture logistiche ad alta intensità;

progettazione delle scaffalature ad elevata capacità portante ;

; requisiti prestazionali delle pavimentazioni industriali ;

; scelta e verifica dei sistemi di ancoraggio strutturali ;

; prescrizione del calcestruzzo e corretta pratica esecutiva;

e corretta pratica esecutiva; gestione e manutenzione delle opere lungo il ciclo di vita.

L’obiettivo è offrire ai professionisti strumenti operativi utili per affrontare in modo consapevole la progettazione di infrastrutture logistiche sempre più complesse.

Un percorso tecnico che collega territorio e SAIE Bologna

Dopo il successo dell’edizione 2025 – che ha coinvolto 1.964 professionisti, 30 aziende sponsor e 85 partner istituzionali – i SAIE Lab tornano nel 2026 con un format evoluto che collega in modo strutturato gli eventi sul territorio con SAIE Bologna, in programma dal 7 al 10 ottobre 2026.

Il percorso si articolerà in cinque tappe sul territorio attraverso i SAIE Lab | On Tour, incontri tecnici pensati per valorizzare specifiche competenze locali e approfondire temi progettuali strategici per il settore delle costruzioni.

Le esperienze e i contenuti emersi durante questi appuntamenti troveranno poi un momento di sintesi e rilancio durante SAIE Lab | Live, all’interno della manifestazione fieristica di Bologna.

Convegno SAIE Lab: a chi è rivolto e come partecipare

Il convegno si rivolge a un pubblico tecnico direttamente coinvolto nella progettazione e nella gestione delle infrastrutture logistiche, tra cui:

ingegneri strutturisti e progettisti logistici;

direttori dei lavori e collaudatori;

general contractor;

committenza industriale e grande distribuzione;

responsabili tecnici e facility manager;

imprese specializzate in pavimentazioni industriali e sistemi di stoccaggio.

Partecipazione e crediti formativi

La partecipazione al convegno è gratuita fino ad esaurimento posti, registrandosi sulla pagina dedicata.

L’evento prevede inoltre il rilascio di 3 Crediti Formativi Professionali per gli ingegneri e 4 Crediti Formativi Professionali per i geometri.

L’iniziativa è patrocinata da CONPAVIPER – Associazione Italiana Sottofondi, Massetti e Pavimentazioni e Rivestimenti Continui, che al termine del SAIE Lab | On Tour organizzerà anche la propria Assemblea dei Soci con la partecipazione delle aziende del settore.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione inviando una mail.