Una confisca urbanistica può sopravvivere alla prescrizione del reato che l'ha generata? Un tecnico che ha collaborato a uno strumento poi approvato dal Comune può difendersi invocando la buona fede? E uno strumento attuativo regolarmente adottato dal consiglio comunale mette al riparo dalla lottizzazione abusiva?

A questi interrogativi risponde la Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 21163 del 9 giugno 2026, secondo cui la confisca urbanistica per lottizzazione abusiva resta ferma anche dopo la prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata accertata nei suoi profili oggettivi e soggettivi prima del maturare della causa estintiva. Accanto a questo, gli ermellini chiariscono che il professionista chiamato a redigere o ad attuare uno strumento urbanistico non può trincerarsi dietro la legittimità apparente degli atti del Comune, perché su di lui grava una diligenza qualificata che al privato comune non è richiesta. L'approvazione da parte del consiglio comunale, del resto, non sottrae lo strumento attuativo al vaglio di compatibilità con il piano regolatore e non basta, da sola, a escludere l'illecito.

La vicenda: un Progetto Pilota oltre i confini del piano regolatore

La vicenda nasce dall'incarico che il Comune affida a un gruppo di professionisti per redigere uno strumento urbanistico aggiuntivo al piano regolatore, un Progetto Pilota dedicato al recupero e alla nuova costruzione di manufatti tradizionali in pietra a secco. Lo strumento viene adottato dal consiglio comunale a valle di una riforma regionale del 2009 sulle modalità costruttive.

Tra le figure coinvolte, una tecnica esperta di restauro partecipa alla stesura, mentre un architetto agisce come committente e progettista del proprio lotto, acquistato qualche anno prima. Sul terreno, però, non sorgono semplici interventi di recupero. In una zona agricola gravata da vincolo paesaggistico prende forma un vero complesso a vocazione turistica, con numerose abitazioni dotate di piscina realizzate da soggetti privi della qualifica di coltivatore diretto, e l'altezza originaria delle costruzioni in pietra, intorno ai cinque metri, lascia il posto a manufatti in cemento con soppalchi, con la pietra a secco ridotta a funzione decorativa.

In primo grado i due vengono ritenuti responsabili, in concorso, di lottizzazione abusiva, e il committente anche di abuso edilizio e violazione paesaggistica. La Corte di appello, riformando la decisione, dichiara i reati prescritti ma conferma la confisca degli immobili. Di qui i ricorsi, incentrati sulla legittimità dello strumento approvato dal Comune e sull'assenza di consapevolezza dell'illecito, cui il committente aggiunge la doglianza sul momento da cui far decorrere la prescrizione, che a suo dire si sarebbe compiuta già prima del primo grado, travolgendo la confisca.

Lottizzazione abusiva e confisca urbanistica: il quadro normativo

Il reato di lottizzazione abusiva trova fondamento negli articoli 30 e 44 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e colpisce la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione degli strumenti di pianificazione o in assenza dei titoli e degli strumenti attuativi prescritti. Sul versante della pianificazione opera la norma di principio dell'art. 41-quinquies, comma 6, della Legge n. 1150/1942, che impone lo strumento attuativo per gli interventi di maggiore impatto e non è derogabile dalla legislazione regionale. La vicenda chiama in causa anche la tutela penale del paesaggio, affidata agli artt. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e 734 del codice penale.

La confisca dei terreni e delle opere, prevista dall'art. 44, comma 2, del Testo Unico, ha carattere reale e segue all'accertamento della lottizzazione, mentre la sua sorte quando il reato si estingue è governata dall'art. 129 del codice di procedura penale, che impone l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità. La diligenza esigibile dai protagonisti dell'intervento si misura infine sull'art. 29 del Testo Unico, che individua le posizioni del titolare del titolo, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori.

La confisca resta anche se il reato si prescrive?

Alla luce di questo quadro, i giudici di legittimità confermano anzitutto la sussistenza oggettiva della lottizzazione. La realizzazione in edilizia diretta di interventi che per impatto e volumetria avrebbero imposto uno strumento urbanistico attuativo integra il reato, a maggior ragione quando un'area agricola viene trasformata in insediamento turistico senza opere di urbanizzazione (sentenza n. 26620/2025).

Su questo presupposto, la Suprema Corte ribadisce che la confisca urbanistica può essere mantenuta anche quando il reato si estingue per prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia già stata accertata, nei profili oggettivo e soggettivo, in un giudizio a pieno contraddittorio. È il principio delle Sezioni Unite (sentenza n. 13539/2020), di recente confermato dalla stessa sezione (sentenza n. 8067/2024), per cui rileva non la data della pronuncia ma quella dell'accertamento, con la conseguenza che, una volta intervenuta la causa estintiva, il processo non può proseguire al solo fine di completarlo.

Da qui i giudici disattendono la tesi che faceva decorrere la prescrizione dal sequestro. Il momento consumativo della lottizzazione abusiva cosiddetta mista coincide con l'ultimo atto della condotta illecita, dalla stipula degli atti di trasferimento all'ultimazione dei manufatti, e per chi concorre non conta l'istante della singola partecipazione ma quello in cui l'illecito si compie (sentenza n. 48346/2017). Collocata lì la consumazione, la prescrizione è maturata solo in appello, quando il fatto era ormai accertato, per cui la misura ablatoria regge.

La responsabilità del tecnico e l'affidamento sugli atti del Comune

Sul versante soggettivo i giudici tracciano una linea netta tra il privato comune e il professionista. Al primo, che acquista o commissiona sulla base di uno strumento approvato dall'amministrazione, non si può chiedere di valutarne la compatibilità con il piano regolatore, e proprio per questo l'elemento psicologico era stato escluso nei suoi confronti già nei gradi di merito.

Diverso è il discorso per chi possiede una competenza tecnica. Il professionista non può fare semplice affidamento sulla legittimità esteriore degli atti amministrativi, tanto più quando risponde in prima persona ai sensi dell'art. 29 del Testo Unico Edilizia. La sua responsabilità si lega al ruolo effettivamente assunto, nella redazione dello strumento o nella predisposizione dei progetti, perché il semplice raffronto tra piano regolatore e strumento attuativo rendeva evidente e verificabile la macroscopica illegittimità. Ne discende l'irrilevanza della buona fede invocata, che non incide nemmeno sulla proporzionalità della confisca, dato che la misura colpisce proprio il bene oggetto del reato.

Analisi tecnica: cosa insegna la pronuncia a progettisti e tecnici comunali

Dal punto di vista tecnico il nodo non è la firma che chiude il procedimento, ma il carico urbanistico che l'intervento riversa sul territorio. Un piano attuativo aggiuntivo al piano regolatore serve a dettagliare e gestire la trasformazione entro i limiti della destinazione di zona, non a ridisegnarla. Quando in un'area agricola compaiono abitazioni con piscina realizzate da soggetti privi della qualifica di coltivatore diretto, a cambiare non è il singolo manufatto ma la vocazione stessa della zona, che scivola verso un assetto ricettivo-turistico estraneo allo strumento generale.

Il secondo indicatore è la natura reale dell'intervento. Il passaggio dall'altezza originaria di circa cinque metri a manufatti in cemento con soppalchi, con la pietra a secco ridotta a rivestimento, non descrive un recupero ma una nuova edificazione con aumento delle volumetrie. Sono opere che, per dimensione e impatto, avrebbero richiesto a monte uno strumento urbanistico attuativo, dal piano particolareggiato al piano di lottizzazione convenzionata, e non potevano reggersi sulla sola edilizia diretta, tanto più in assenza delle opere di urbanizzazione che quella trasformazione presuppone.

Per il progettista e per il tecnico comunale la verifica preventiva si sposta allora dal documento al territorio. Non basta accertare che esista un atto deliberativo, occorre misurare lo scarto tra ciò che lo strumento generale consente e ciò che l'opera realizza, perché è in quel divario, leggibile dal confronto tra le carte, che si annida la lottizzazione e si gioca la responsabilità di chi quelle carte le redige o le attua.

Conclusioni operative per professionisti e amministrazioni

In conclusione, la Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso e ha rigettato l'altro, confermando la confisca già disposta nei gradi di merito.

Ai professionisti la pronuncia impone una postura precisa, ovvero che l'approvazione comunale non solleva chi possiede le competenze tecniche dal verificare la tenuta dello strumento rispetto al piano regolatore.

Sul piano della tendenza, la decisione si inserisce in un orientamento ormai stabile, che tiene fermo l'effetto della confisca urbanistica oltre la vita del reato, finché l'accertamento del fatto precede la prescrizione. Per chi progetta e per chi amministra il messaggio è uno solo, ovvero che un timbro non trasforma in legittimo ciò che il piano regolatore non consente.

Lottizzazione abusiva e confisca: le domande più frequenti

La confisca urbanistica resta valida se il reato è prescritto?

Sì. La confisca per lottizzazione abusiva può essere mantenuta anche dopo la prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata accertata, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, prima che la causa estintiva maturi.

Uno strumento urbanistico approvato dal Comune esclude la lottizzazione abusiva?

No. L'approvazione del consiglio comunale non sottrae lo strumento al vaglio di compatibilità con il piano regolatore, e un macroscopico contrasto con quest'ultimo integra comunque la lottizzazione abusiva.

Il tecnico può difendersi invocando la buona fede sugli atti del Comune?

No. Sul professionista grava una diligenza qualificata, per cui non può fermarsi alla legittimità apparente degli atti e risponde in base al ruolo effettivamente assunto.