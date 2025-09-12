Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Lottizzazione abusiva: il CGARS dice no senza comunicazione di avvio del procedimento

L’omissione del contraddittorio da parte dell'Amministrazione non è sanabile, quando l’accertamento di lottizzazione abusiva richiede valutazioni complesse

di Redazione tecnica - 12/09/2025

La mera elencazione di opere su più particelle basta a qualificare una lottizzazione abusiva? In un procedimento così complesso l’Amministrazione può omettere la comunicazione di avvio, confidando nell’art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990?

Mancata comunicazione su lottizzazione abusiva: il CGARS chiarisce i limiti dell’art. 21-octies

A rispondere negativamente a entrambe le domande è il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), con la sentenza 1° settembre 2025, n. 692, intervenendo su un caso di lottizzazione abusiva contestata da un’Amministrazione comunale, con richiamo a rilievi aerofotografici e “Google Earth” per la progressione temporale degli interventi, in relazione a:

  • una pluralità di manufatti consistenti in piattaforme in calcestruzzo, prefabbricati destinati ad abitazione, tettoie, casette in legno, portici distribuiti su diversi fogli catastali;
  • opere di accesso e sottoservizi e la trasformazione di un viottolo interpoderale in sede viaria.

Su tale base, il Comune aveva dapprima sospeso i lavori e vietato atti inter vivos con avviso di futura acquisizione ex art. 30, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 e poi aveva dichiarato l’acquisizione gratuita ex comma 5.

In appello, le ricorrenti hanno lamentato, tra l’altro, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’inidoneità degli elementi raccolti a integrare una lottizzazione, prospettando una possibile derubricazione ad abusi edilizi “semplici” ex art. 31.

INDICE

1
Lottizzazione abusiva: il CGARS dice no senza comunicazione di avvio del procedimento
2
Quadro normativo di riferimento
3
Lottizzazione abusiva: fattispecie complessa e necessità di contraddittorio
4
Comunicazione di avvio: quando non basta la natura vincolata del provvedimento
5
La sentenza del CGARS
