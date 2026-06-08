Lumion 3D nel processo BIM: immagini, animazioni, panorami 360° e cloud per approvare i progetti più velocemente

Il rendering non è la fine del processo: è il filo conduttore

Per anni il rendering ha occupato l’ultimo posto nella catena di lavoro: si modellava, si progettava, si coordinava - e solo alla fine, quasi come un atto decorativo, si producevano le immagini.

Un approccio che oggi mostra tutti i suoi limiti.

Ogni variante richiede un nuovo ciclo di rendering. Ogni cambio di materiale o di geometria rimette tutto in discussione. Il cliente vede il progetto solo quando è “finito” - e spesso è proprio allora che iniziano le revisioni più costose. Con i processi BIM, invece, il modello è vivo fin dal primo giorno: contiene informazioni, geometrie e relazioni che evolvono in tempo reale. La domanda è: perché la visualizzazione dovrebbe aspettare l’ultimo momento?

Integrare il rendering nel workflow BIM sin dalle prime fasi significa trasformarlo da output estetico a strumento di lavoro: per prendere decisioni migliori, comunicare con chiarezza e accelerare i processi di approvazione.

Lumion 3D: non solo immagini

Lumion 3D è il software di rendering che si integra nativamente con i principali strumenti BIM - Revit, ArchiCAD, SketchUp, Vectorworks e molti altri software (anche CAD) - attraverso una sincronizzazione livesync che mantiene il modello di visualizzazione sempre aggiornato con il modello di progetto. Ogni modifica si riflette in tempo reale, senza esportazioni manuali, senza passaggi intermedi.

Ma ciò che distingue Lumion 3D dalla concorrenza non è solo la velocità di rendering: è la varietà degli output che mette a disposizione del professionista.

Immagini fotorealistiche - render di alta qualità con illuminazione fisica, materiali PBR e ambientazioni realistiche, pronti in pochi minuti anche su hardware standard.

- render di alta qualità con illuminazione fisica, materiali PBR e ambientazioni realistiche, pronti in pochi minuti anche su hardware standard. Animazioni 3D - sequenze video che mostrano il progetto nel tempo, nella luce delle diverse ore del giorno, nelle stagioni, con flussi di persone e veicoli. Strumenti ideali per gare d’appalto, presentazioni pubbliche e comunicazione istituzionale.

- sequenze video che mostrano il progetto nel tempo, nella luce delle diverse ore del giorno, nelle stagioni, con flussi di persone e veicoli. Strumenti ideali per gare d’appalto, presentazioni pubbliche e comunicazione istituzionale. Panorami 360° - esperienze immersive navigabili direttamente da browser o visore VR, senza necessità di software aggiuntivi. Il committente o il funzionario della PA può “entrare” virtualmente nell’edificio ancora in fase di progettazione, valutare spazi, proporzioni e materiali con un’esperienza intuitiva e immediata.

- esperienze immersive navigabili direttamente da browser o visore VR, senza necessità di software aggiuntivi. Il committente o il funzionario della PA può “entrare” virtualmente nell’edificio ancora in fase di progettazione, valutare spazi, proporzioni e materiali con un’esperienza intuitiva e immediata. Lumion Cloud - la piattaforma cloud integrata che consente di condividere render, animazioni e panorami 360° attraverso un semplice link. Il destinatario visualizza tutto da browser, senza installare nulla, e può lasciare commenti e feedback direttamente sull’immagine. Un flusso di approvazione strutturato, tracciabile, senza scambi di file pesanti via email.

Puoi consultare tutte le funzioni di Lumion 3D a questo link oppure provarlo gratuitamente per un periodo limitato a questo link.

Comunicare meglio con il cliente e con la Pubblica Amministrazione

Uno dei nodi più critici nella progettazione - specialmente nei lavori pubblici - è la comunicazione tra il tecnico e chi deve approvare o finanziare il progetto. Tavole CAD, sezioni e piante sono strumenti essenziali per il progettista, ma risultano spesso opachi per un committente privato, per una commissione di gara o per un’amministrazione pubblica che deve pronunciarsi in conferenza di servizi.

Le immagini, le animazioni 3D e i panorami 360° prodotti con Lumion abbattono questa distanza. Un filmato che mostra l’inserimento dell’opera nel contesto urbano, la qualità degli spazi interni, i materiali di facciata e la viabilità di accesso dice più di cento pagine di relazione tecnica. E lo dice in un linguaggio comprensibile a tutti.

Con Lumion Cloud, inoltre, i materiali possono essere condivisi in tempo reale con tutti i soggetti coinvolti nel processo autorizzativo - enti, commissioni, RUP, stazioni appaltanti - e aggiornati contestualmente alle revisioni del progetto. Il risultato è un iter più fluido, meno rimandi e una riduzione concreta dei tempi di approvazione.

Implementazione BIM e certificazione professionale: il ruolo di CADACADEMY

CADACADEMY è il distributore nazionale di Lumion 3D in Italia e da anni affianca studi professionali, imprese di costruzioni e pubbliche amministrazioni nell’adozione dei processi BIM.

L’attività non si limita alla fornitura del software: CADACADEMY supporta le organizzazioni nell’implementazione strutturata del BIM, dalla definizione dei flussi di lavoro alla selezione degli strumenti, fino alla formazione del personale. Un percorso che tiene conto delle specificità di ogni realtà aziendale e degli obblighi normativi in continua evoluzione.

Sul fronte della certificazione, CADACADEMY eroga percorsi formativi riconosciuti per la certificazione delle figure professionali BIM secondo la norma UNI 11337-7 - che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza per i diversi ruoli BIM - e la nuova UNI 11337-8, che disciplina la gestione e l’organizzazione dei processi informativi nel ciclo di vita delle costruzioni. Una doppia competenza - tecnologica e normativa - sempre più richiesta nelle gare pubbliche e negli appalti che prevedono l’obbligo BIM.

Per approfondire i percorsi formativi e scoprire come integrare Lumion 3D nel proprio flusso BIM, visita il sito CADACADEMY.