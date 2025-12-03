Magma: la linea Icobit per le pavimentazioni industriali

Nel panorama delle pavimentazioni industriali, le superfici rappresentano dei veri e propri sistemi tecnici destinati a garantire resistenza, durabilità e sicurezza. In questo contesto nasce Magma, la linea di sistemi resinosi per pavimentazioni industriali sviluppata da Icobit, azienda che da oltre cinquant’anni rappresenta un punto di riferimento nel settore delle membrane liquide impermeabilizzanti.

Magma è la sintesi dell’esperienza Icobit nella formulazione di resine epossidiche e poliuretaniche di ultima generazione, unite a una profonda conoscenza dei supporti cementizi e delle reali esigenze dei contesti produttivi. Una linea concepita per fornire soluzioni performanti e resistenti, in grado di rispondere alle caratteristiche di ogni ambiente industriale: dalle aree logistiche ai reparti produttivi, dai magazzini ai laboratori alimentari.

Un sistema pensato per il flooring industriale

La linea Magma è progettata per garantire un equilibrio ottimale tra resistenza meccanica ed estetica. Le pavimentazioni realizzate con i sistemi resinosi Icobit assicurano superfici continue, prive di giunzioni, facilmente igienizzabili e altamente resistenti agli agenti chimici e meccanici.

Ogni formulazione Magma è frutto di un’attenta attività di ricerca e sviluppo, condotta per offrire prestazioni mirate e garantire durabilità nel tempo anche in presenza di traffico intenso di veicoli da lavoro o carichi elevati. L’obiettivo è creare superfici tecniche che non solo rispondano alle necessità funzionali, ma migliorino le condizioni di lavoro, contribuendo a un ambiente sicuro e confortevole.

I sistemi Magma: dalla teoria alla pratica

La gamma Magma si compone di diversi sistemi resinosi, ciascuno pensato per specifici campi di applicazione e livelli di prestazione.

Tra i più rappresentativi vi sono i sistemi autolivellanti, ideali per realizzare superfici a spessore, lisce, continue, monocromatiche, ma anche estetiche, e i sistemi multistrato, che combinano più strati di resina additivata con quarzo per garantire maggiore resistenza meccanica. Entrambi trovano largo impiego in magazzini, showroom, stabilimenti industriali, officine e ambienti logistici, dove il pavimento deve coniugare funzionalità e sicurezza.

Per ambienti in cui si richiedono resistenza termica e chimica superiori, come industrie alimentari, laboratori o reparti di lavorazione, Icobit propone sistemi epossidici e poliuretanici ad alte prestazioni, che mantengono inalterate le proprie caratteristiche anche a fronte di frequenti lavaggi a caldo o shock termici.

Infine, la linea comprende anche formulazioni a base acqua, pensate principalmente per interventi su pavimentazioni civili ed ambienti interni o dove sia necessario contenere le emissioni di VOC, senza rinunciare alla resistenza e alla qualità del risultato finale.

Ogni sistema Magma è stato testato per assicurare adesione, resistenza ad urti ed abrasioni, impermeabilità ai liquidi e facilità e immediatezza quando si tratta di dover effettuare interventi di manutenzione. L’assenza di giunti e fughe evita l’accumulo di polveri e facilita la pulizia, rendendo le superfici idonee anche per contesti in cui l’igiene è un fattore determinante.

Rivestimenti continui e personalizzabili

Uno dei tratti distintivi dei sistemi Magma è la loro versatilità progettuale.

Grazie alla natura liquida dei sistemi resinosi, Icobit consente di modellare la superficie in base alle esigenze del progetto, adattando spessori, finiture e caratteristiche tecniche alle condizioni d’uso.

Le pavimentazioni possono essere lisce o antisdrucciolo, lucide o satinate, colorate o neutre: una gamma di soluzioni che permette di combinare prestazioni tecniche ed estetiche, offrendo a progettisti ed imprese un ampio margine di personalizzazione.

Questa flessibilità rende Magma una scelta ideale anche per il rinnovo di pavimentazioni esistenti, permettendo interventi rapidi e non invasivi, senza necessità di demolizioni. Un vantaggio notevole per le aziende che non possono interrompere i cicli produttivi o che necessitano di tempi di intervento contenuti.

I sistemi MAGMA targati Icobit

Imprymo

Il sistema Imprymo, insieme alla versione Imprymo Oil, è ideale per impregnazioni idro-oleo repellenti a saturazione, assicurando riduzione dell’assorbimento di liquidi aggressivi, consolidamento corticale, effetto antipolvere ed antimacchia.

Alymento

Alymento è progettato per pavimentazioni che richiedono una superficie in grado di salvaguardare l’integrità degli alimenti e dei materiali ed oggetti a contatto con essi. È ideale per l’industria alimentare e garantisce elevati standard igienici e facilità di pulizia.

Skyn

Il sistema Skyn, insieme alla versione Skyn Chem, permette la realizzazione di una pellicola colorata ad elevata resistenza chimica, ideale per ambienti dove vengono utilizzate sostanze chimiche aggressive con effetto antipolvere e antimacchia.

Rilyevo

Rilyevo è una soluzione perfetta per pavimentazioni che necessitano di una resistenza meccanica elevata. Questo sistema è particolarmente adatto per ambienti di lavoro con normale traffico gommato e moderato traffico di carrelli elevatori.

Resysto

Il sistema Resysto è studiato per pavimentazioni che devono resistere all’usura e ai carichi pesanti, come quelle sottoposte a traffico gommato particolarmente intenso, carichi meccanici statici, dinamici, abrasione e usura superficiale.

Veycolo

Veycolo è un sistema ideale per le pavimentazioni soggette a traffico veicolare lieve o intenso, come i parcheggi e le aree di carico/scarico. Garantisce resistenza e durabilità nel tempo.

Oltre a questi sistemi, sul sito Icobit è possibile trovare soluzioni progettate per esigenze ancora più specifiche di cantiere.

MAGMA: efficienza e durabilità

Scegliere una pavimentazione della linea Magma significa investire in durabilità e sicurezza. Le resine Icobit sono pensate per garantire durabilità anche in ambienti difficili, riducendo gli interventi di manutenzione e i costi di gestione nel tempo.

La combinazione tra resistenza meccanica e chimica, impermeabilità e facilità di pulizia rende queste superfici particolarmente indicate per aree produttive, depositi, showroom, stabilimenti industriali e ambienti commerciali, anche di grandi dimensioni.

L’approccio Icobit non si limita alla sola fornitura del materiale: l’azienda promuove una visione integrata della soluzione, che parte dallo studio del supporto e si completa con l’applicazione e la manutenzione programmata, garantendo risultati costanti e affidabili nel lungo periodo.

Per approfondire

Magma, disponibile sul sito Icobit, offre una panoramica dettagliata di tutti i sistemi e delle loro caratteristiche tecniche.

Chi desidera conoscere più a fondo la tecnologia delle resine industriali impiegate può visitare la pagina resine epossidiche, dove vengono illustrate le proprietà, i campi d’impiego e i vantaggi delle soluzioni Icobit nel settore industriale.