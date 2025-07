Malfunzionamento piattaforma di gara: ANAC interviene sulle garanzie partecipative

Quali tutele per gli operatori economici in caso di malfunzionamenti della piattaforma di gara? È sufficiente una semplice pubblicazione sul sito della stazione appaltante? E quali forme di pubblicità devono essere utilizzate per le modifiche ai termini di gara?

Malfunzionamenti piattaforma di gara: richiamo ANAC sulle garanzie di partecipazione

Con il parere di precontenzioso del 2 luglio 2025, n. 268, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta su un caso relativo a una gara per l’affidamento di un servizio a seguito dell’istanza presentata da un OE, che ha contestato la legittimità della proroga dei termini per la presentazione delle offerte, disposta dalla stazione appaltante in modo irrituale e in violazione delle modalità di comunicazione previste dalla lex specialis.

La legge di gara prevedeva, a pena di inammissibilità, che l’offerta dovesse indicare i seguenti elementi:

ribasso percentuale;

la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

la stima dei costi della manodopera;

le motivazioni alla base dell’eventuale ribasso dei costi della manodopera.

Al momento della procedura, il sistema consentiva soltanto di indicare il ribasso percentuale offerto, risultando materialmente precluso il caricamento di ulteriori allegati sulla piattaforma di gara.

La SA aveva quindi disposto una proroga dei termini, comunicata solo sul sito istituzionale e aveva creato sulla piattaforma un’ulteriore casella per permettere il caricamento di tutta la documentazione, confermando di fatto la criticità della piattaforma di gara nella sua struttura originale.

L’OE aveva poi richiesto un’ulteriore proroga, ritenendo che la prima fosse stata comunicata in modo irrituale. Questa richiesta era stata respinta, sul presupposto che, la proroga e la relativa integrazione dell’offerta sulla piattaforma avrebbero “dato la possibilità e non l’obbligo alle ditte che avessero già presentato offerta, di integrare la documentazione economica” e che rimaneva onere delle ditte invitate monitorare l’andamento della gara attraverso la consultazione del portale e il controllo delle comunicazioni ricevute via mail”.