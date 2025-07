Mancata trasmissione DGUE: il soccorso istruttorio è attivabile?

Quando la mancata presentazione del DGUE può essere sanata? Il nuovo Codice consente ancora il soccorso istruttorio in caso di omissione totale? E qual è la differenza rispetto alla disciplina previgente?

La sentenza del TAR Campania, 4 luglio 2025, n. 5075 interviene sull’ambito di operatività del soccorso istruttorio in caso di mancata produzione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che segna un cambio di passo rispetto alla prassi precedente.

Omesso DGUE: il TAR Campania chiarisce i limiti del soccorso istruttorio

La vicenda riguarda l’aggiudicazione di un appalto di lavori, impugnata dalla seconda classificata che ha contestato, l’ammissione al soccorso istruttorio di un RTI aggiudicatario che aveva completamente omesso il DGUE della mandante.

Nel valutare la questione, il TAR ha spiegato che, pur nella consapevolezza che “l'istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale ad una fondamentale principio antiformalistico che guida l'azione dei soggetti pubblici ed equiparati”, facendosi carico “di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell'attività amministrativa”, il Legislatore, in consapevole discontinuità rispetto al passato, ha optato per la necessaria “materialità” del D.G.U.E..

In altri termini, si può“integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”, ma non la carenza (della domanda di partecipazione o) del documento di gara unico europeo in sé.

Questo implica – afferma il Collegio – che il DGUE debba esistere e che non sia sanabile la sua totale omissione.

A differenza del previgente art. 83, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016, che includeva espressamente anche la mancanza del DGUE tra le ipotesi sanabili, il nuovo testo:

non contempla più il caso di mancanza totale;

limita l’integrazione agli “elementi mancanti” del DGUE trasmesso;

agli “elementi mancanti” del DGUE trasmesso; esclude l’ipotesi di presentazione tardiva o integrale omissione.

È quindi una scelta di discontinuità normativa rispetto al passato, coerente con il principio secondo cui la domanda di partecipazione e il DGUE costituiscono atto imprescindibile per la partecipazione, non suscettibile di essere surrogato da integrazioni postume.

Il nuovo codice, del resto, dedica al soccorso istruttorio una autonoma e più articolata disposizione che supera talune incertezze maturate nella prassi operativa; in tale quadro, la discontinuità interpretativa, sullo specifico profilo della soccorribilità della omessa produzione del D.G.U.E., rispetto al codice previgente, radicata sul nuovo formante normativo, pare ulteriormente supportata dalla formulazione della lett. b) del comma 2 del cit. art. 101, riguardante il cd. soccorso sanante, che in effetti fa riferimento a “ogni omissione, inesattezza o irregolarità del documento di gara unico europeo”, anche in tal caso postulandone l’esistenza.