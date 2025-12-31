Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
Approvazione definitiva, Gazzetta Ufficiale, struttura della legge e analisi delle principali misure tra bonus edilizi, lavori pubblici e politiche fiscali
È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
Nessuna sorpresa e tutto sostanzialmente confermato per una manovra che complessivamente prevede un intervento di circa 22 miliardi di euro e che si caratterizza per una struttura articolata in due sezioni e 21 articoli, con un impianto fortemente concentrato nell’articolo 1, composto da 973 commi.
La struttura della Legge di Bilancio 2026
Di seguito la struttura della Legge n. 199/2025:
Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione
degli obiettivi programmatici
Art. 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato
Sezione II – Approvazione degli stati di
previsione
Art. 2 – Stato di previsione dell’entrata
Art. 3 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative
Art. 4 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative
Art. 5 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative
Art. 6 – Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative
Art. 7 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative
Art. 8 – Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative
Art. 9 – Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative
Art. 10 – Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Art. 11 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative
Art. 12 – Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca
Art. 13 – Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
Art. 14 – Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative
Art. 15 – Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative
Art. 16 – Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative
Art. 17 – Stato di previsione del Ministero del turismo
Art. 18 – Totale generale della spesa
Art. 19 – Quadro generale riassuntivo
Art. 20 – Disposizioni diverse
Art. 21 – Entrata in vigore
