È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

Nessuna sorpresa e tutto sostanzialmente confermato per una manovra che complessivamente prevede un intervento di circa 22 miliardi di euro e che si caratterizza per una struttura articolata in due sezioni e 21 articoli, con un impianto fortemente concentrato nell’articolo 1, composto da 973 commi.

La struttura della Legge di Bilancio 2026

Di seguito la struttura della Legge n. 199/2025:

Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Sezione II – Approvazione degli stati di previsione

Art. 2 – Stato di previsione dell’entrata

Art. 3 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative

Art. 4 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative

Art. 5 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

Art. 6 – Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

Art. 7 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

Art. 8 – Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative

Art. 9 – Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative

Art. 10 – Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Art. 11 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

Art. 12 – Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca

Art. 13 – Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

Art. 14 – Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative

Art. 15 – Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative

Art. 16 – Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

Art. 17 – Stato di previsione del Ministero del turismo

Art. 18 – Totale generale della spesa

Art. 19 – Quadro generale riassuntivo

Art. 20 – Disposizioni diverse

Art. 21 – Entrata in vigore