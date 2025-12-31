Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
Approvazione definitiva, Gazzetta Ufficiale, struttura della legge e analisi delle principali misure tra bonus edilizi, lavori pubblici e politiche fiscali
La lettura del MEF e il quadro complessivo della manovra
Nel comunicato diffuso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Legge di Bilancio 2026 viene presentata come una manovra che non comporta un aumento del disavanzo e che si inserisce nel percorso di gestione responsabile e sostenibile dei conti pubblici, in continuità con gli obiettivi di risanamento già avviati.
Secondo il MEF, l’impianto della legge sarebbe orientato a rafforzare il potere d’acquisto, sostenere i redditi più bassi e il ceto medio, ridurre la pressione fiscale su famiglie e lavoro dipendente e affiancare tali interventi a misure mirate di sostegno alle imprese. A questo si aggiungerebbero interventi in ambito sanitario e sociale, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’accesso ai servizi essenziali e la competitività del sistema economico.
Una lettura che, pur coerente sul piano istituzionale, restituisce tuttavia solo una parte del quadro complessivo, che merita di essere approfondito oltre la sintesi comunicativa.
IL NOTIZIOMETRO