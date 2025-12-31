sed edilizia espositori
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio

Approvazione definitiva, Gazzetta Ufficiale, struttura della legge e analisi delle principali misure tra bonus edilizi, lavori pubblici e politiche fiscali

di Redazione tecnica - 31/12/2025

La lettura del MEF e il quadro complessivo della manovra

Nel comunicato diffuso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Legge di Bilancio 2026 viene presentata come una manovra che non comporta un aumento del disavanzo e che si inserisce nel percorso di gestione responsabile e sostenibile dei conti pubblici, in continuità con gli obiettivi di risanamento già avviati.

Secondo il MEF, l’impianto della legge sarebbe orientato a rafforzare il potere d’acquisto, sostenere i redditi più bassi e il ceto medio, ridurre la pressione fiscale su famiglie e lavoro dipendente e affiancare tali interventi a misure mirate di sostegno alle imprese. A questo si aggiungerebbero interventi in ambito sanitario e sociale, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’accesso ai servizi essenziali e la competitività del sistema economico.

Una lettura che, pur coerente sul piano istituzionale, restituisce tuttavia solo una parte del quadro complessivo, che merita di essere approfondito oltre la sintesi comunicativa.

