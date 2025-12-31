Le misure della manovra 2026: una lettura oltre il comunicato ufficiale

Al di là della narrazione istituzionale, la Legge di Bilancio 2026 si colloca nel solco di una strategia ormai consolidata: interventi selettivi, frammentati e fortemente condizionati dagli equilibri di finanza pubblica, con un progressivo spostamento dall’idea di incentivo generalizzato a quella di misura mirata e condizionata.

È una manovra che, ancora una volta, non ridisegna i grandi assetti, ma interviene per aggiustamenti successivi, incidendo su ambiti molto diversi tra loro – fisco, welfare, imprese, edilizia, lavori pubblici – senza un vero disegno unitario. Un’impostazione che emerge con particolare evidenza proprio nei settori di maggiore interesse tecnico-operativo.

Bonus edilizi: conferme, ridimensionamenti e stabilizzazione “difensiva”

Sul fronte dell’edilizia privata, la manovra archivia definitivamente la stagione dei bonus espansivi, consolidando un regime ordinario ormai noto.

Per il 2026 restano infatti in vigore:

bonus casa, ecobonus e sismabonus , con aliquota al 50% per l’abitazione principale e al 36% per gli altri immobili;

, con aliquota al 50% per l’abitazione principale e al 36% per gli altri immobili; il bonus mobili 50%, con tetto di spesa stabilizzato a 5.000 euro.

Si tratta di misure che non introducono reali novità, ma che assumono un significato preciso: garantire una continuità minima, evitando ulteriori scossoni normativi, pur in assenza di qualsiasi rilancio strutturale del comparto. Una scelta coerente con l’esigenza di contenere l’impatto sui conti pubblici, ma che lascia irrisolti numerosi nodi applicativi, soprattutto per gli interventi più complessi e per il patrimonio edilizio più datato.

Prezzari e lavori pubblici: il tentativo di rimettere ordine dopo la fase emergenziale

Un segnale più netto arriva sul versante dei lavori pubblici, dove la Legge di Bilancio interviene sul tema dei prezzari, provando a superare la lunga stagione delle deroghe emergenziali.

L’introduzione di regole più stringenti e coordinate per la determinazione e l’aggiornamento dei prezzi risponde all’esigenza – ormai non più rinviabile – di ricondurre il sistema a criteri di maggiore omogeneità e prevedibilità. Dopo anni caratterizzati da rincorse ai rincari e da continui correttivi, l’obiettivo è quello di rafforzare l’affidabilità delle basi economiche di gara, riducendo il contenzioso e le criticità nella fase esecutiva.

Resta però aperto il tema della reale capacità dei nuovi meccanismi di intercettare tempestivamente le dinamiche di mercato, soprattutto in un contesto in cui i costi delle lavorazioni continuano a mostrare oscillazioni significative.

Rigenerazione urbana e immobili condonati: una scelta che fa discutere

Uno dei passaggi più delicati della manovra riguarda l’estensione delle misure di rigenerazione urbana anche agli immobili oggetto di condono, purché muniti di titolo conseguito.

La norma si colloca in un’area grigia, in cui si intrecciano esigenze di recupero del patrimonio esistente e questioni di coerenza urbanistica. Da un lato, si prende atto che una parte significativa del costruito italiano è frutto di sanatorie ormai consolidate; dall’altro, si apre un fronte interpretativo complesso sul rapporto tra condono, pianificazione e politiche di riqualificazione.

È una scelta destinata ad avere riflessi applicativi rilevanti, soprattutto nei contesti territoriali più fragili, e che richiederà una valutazione particolarmente attenta da parte delle amministrazioni competenti.

Rinuncia abdicativa: non solo una norma patrimoniale

Di particolare interesse è anche l’intervento sulla rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, che la manovra subordina espressamente alla conformità urbanistica, ambientale e sismica dell’immobile.

Il legislatore sembra così voler chiudere la porta a utilizzi distorti dell’istituto, chiarendo che la rinuncia non può diventare uno strumento per trasferire sugli enti pubblici immobili irregolari o problematici. La disposizione, letta in combinazione con il quadro edilizio vigente, rafforza l’idea che la regolarità del bene costituisca un presupposto imprescindibile, anche nei casi di dismissione della proprietà.