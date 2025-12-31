Misure fiscali e sostegno al reddito

Sul piano fiscale, la manovra interviene attraverso aggiustamenti selettivi, senza modificare in modo strutturale l’impianto dell’imposizione sui redditi.

È prevista la riduzione della seconda aliquota IRPEF, relativa allo scaglione compreso tra 28.000 e 50.000 euro, che passa dal 35% al 33%. L’effetto della misura è tuttavia sterilizzato per i redditi superiori a 200.000 euro.

Viene confermato il regime fiscale agevolato per alcune componenti del reddito da lavoro, in particolare l’aliquota del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali a partire dal 2024 per i redditi fino a 33.000 euro, nonché sui premi di produttività, sul lavoro festivo e notturno e su alcune voci di trattamento accessorio.

Sul fronte immobiliare cambia la disciplina degli affitti brevi, con il riconoscimento dell’attività d’impresa a partire dal terzo immobile. Resta confermato l’innalzamento a 35.000 euro della soglia di reddito che consente di accedere alla flat tax al 15% per i redditi autonomi.

A partire dal 2026 raddoppiano inoltre le aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax).

Famiglie, lavoro e politiche sociali

La manovra introduce una revisione della disciplina ISEE, innalzando da 52.500 a 91.500 euro la soglia del valore della prima casa esclusa dal calcolo, che sale a 120.000 euro per i nuclei residenti nelle città metropolitane.

Per il 2026 viene rafforzato il bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili per le lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Sono inoltre potenziati il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori.

Le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro potranno beneficiare di un bonus libri comunale per l’acquisto dei testi scolastici delle scuole superiori e di un contributo fino a 1.500 euro per chi sceglie scuole paritarie.

È rifinanziata per il biennio 2026-2027 la Carta dedicata a te, con un contributo di 500 euro per i nuclei con ISEE non superiore a 15.000 euro. Sono inoltre istituiti un fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati e un fondo per il sostegno del caregiver familiare.

In ambito previdenziale viene sterilizzato l’aumento dell’età pensionabile per i lavori usuranti e gravosi ed è previsto un incremento di 20 euro mensili per le pensioni dei soggetti in condizioni di maggiore disagio. Viene prorogata l’APE sociale e ampliata la platea dei datori di lavoro obbligati al conferimento del TFR al fondo INPS. Dal 1° luglio 2026 è prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato.

Sanità

Ai rifinanziamenti già previsti si aggiungono 2,4 miliardi di euro per il 2026 e 2,65 miliardi annui a decorrere dal 2027, destinati in parte a nuove assunzioni e al miglioramento dei trattamenti del personale sanitario, nonché a misure per la riduzione delle liste di attesa.

Imprese

Per le imprese viene introdotto un regime di iperammortamento su base triennale per gli investimenti in beni strumentali destinati alla trasformazione tecnologica e digitale effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

È istituito un fondo da 1,3 miliardi di euro per rafforzare il credito d’imposta “Industria 4.0” e sono rifinanziate le principali misure agevolative, tra cui ZES unica Mezzogiorno, ZLS, contratti di sviluppo e Nuova Sabatini. Viene inoltre prorogata la sterilizzazione di plastic e sugar tax e innalzata a 10 euro la soglia esentasse dei buoni pasto elettronici.

Banche, assicurazioni, pace fiscale e riserve auree

La manovra conferma il contributo del settore finanziario attraverso un aumento temporaneo dell’IRAP per banche e assicurazioni e introduce limitazioni progressive alla deducibilità di perdite pregresse, ACE e interessi passivi.

Vengono inoltre previste misure di pacificazione fiscale per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023, con possibilità di definizione in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a nove anni.

Infine, una norma interpretativa chiarisce che le riserve auree detenute dalla Banca d’Italia appartengono al popolo italiano.