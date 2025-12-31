Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
Approvazione definitiva, Gazzetta Ufficiale, struttura della legge e analisi delle principali misure tra bonus edilizi, lavori pubblici e politiche fiscali
Una manovra prudente, più di gestione che di visione
Nel complesso, la Legge di Bilancio 2026 restituisce l’immagine di una manovra prudente, fortemente condizionata dai vincoli di finanza pubblica e orientata più alla gestione dell’esistente che a una riforma strutturale dei settori coinvolti.
Per tecnici, operatori e amministrazioni locali, il messaggio è chiaro: meno spazio per interventi straordinari, maggiore attenzione alla corretta applicazione delle regole ordinarie, in un quadro normativo sempre più stratificato che richiede, più che annunci, competenza interpretativa e capacità di lettura sistemica.
