Una manovra prudente, più di gestione che di visione

Nel complesso, la Legge di Bilancio 2026 restituisce l’immagine di una manovra prudente, fortemente condizionata dai vincoli di finanza pubblica e orientata più alla gestione dell’esistente che a una riforma strutturale dei settori coinvolti.

Per tecnici, operatori e amministrazioni locali, il messaggio è chiaro: meno spazio per interventi straordinari, maggiore attenzione alla corretta applicazione delle regole ordinarie, in un quadro normativo sempre più stratificato che richiede, più che annunci, competenza interpretativa e capacità di lettura sistemica.