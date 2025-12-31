Blumatica Energy
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio

Approvazione definitiva, Gazzetta Ufficiale, struttura della legge e analisi delle principali misure tra bonus edilizi, lavori pubblici e politiche fiscali

di Redazione tecnica - 31/12/2025

Una manovra prudente, più di gestione che di visione

Nel complesso, la Legge di Bilancio 2026 restituisce l’immagine di una manovra prudente, fortemente condizionata dai vincoli di finanza pubblica e orientata più alla gestione dell’esistente che a una riforma strutturale dei settori coinvolti.

Per tecnici, operatori e amministrazioni locali, il messaggio è chiaro: meno spazio per interventi straordinari, maggiore attenzione alla corretta applicazione delle regole ordinarie, in un quadro normativo sempre più stratificato che richiede, più che annunci, competenza interpretativa e capacità di lettura sistemica.

INDICE

1
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
2
La lettura del MEF e il quadro complessivo della manovra
3
Le misure della manovra 2026
4
Misure fiscali e sostegno al reddito
5
Manovra prudente, più di gestione che di visione
