Il cuore della manovra: un articolo unico da 973 commi

Il vero cuore della Manovra 2026 è concentrato nell’articolo 1, che da solo si compone di 973 commi. Una scelta che conferma un malcostume normativo ormai strutturale: concentrare in un unico articolo una mole enorme di disposizioni eterogenee per materia, finalità e ambito applicativo.

Un’impostazione che rende estremamente complessa la lettura del testo, non solo per i cittadini ma anche per gli operatori tecnici e per le amministrazioni chiamate ad applicarlo. L’assenza di una suddivisione per articoli tematici e la stratificazione di norme fiscali, finanziarie, organizzative e settoriali all’interno di un unico contenitore compromettono la chiarezza del quadro complessivo e rendono difficile cogliere la portata reale delle singole misure.

In questo modo, anche disposizioni di forte impatto operativo finiscono per essere “inghiottite” in un articolo-monstre, la cui comprensione richiede una lettura frammentata per commi, con inevitabili ricadute in termini di incertezza applicativa.