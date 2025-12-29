deas Gestione completa successioni e volture catastali
sed edilizia espositori

Legge di Bilancio 2026: prezzari, bonus edilizi, rigenerazione urbana e rinuncia abdicativa

Le norme su lavori pubblici ed edilizia concentrate nell’articolo unico della manovra: prezzari, bonus, rigenerazione urbana e rinuncia alla proprietà

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 29/12/2025

Il cuore della manovra: un articolo unico da 973 commi

Il vero cuore della Manovra 2026 è concentrato nell’articolo 1, che da solo si compone di 973 commi. Una scelta che conferma un malcostume normativo ormai strutturale: concentrare in un unico articolo una mole enorme di disposizioni eterogenee per materia, finalità e ambito applicativo.

Un’impostazione che rende estremamente complessa la lettura del testo, non solo per i cittadini ma anche per gli operatori tecnici e per le amministrazioni chiamate ad applicarlo. L’assenza di una suddivisione per articoli tematici e la stratificazione di norme fiscali, finanziarie, organizzative e settoriali all’interno di un unico contenitore compromettono la chiarezza del quadro complessivo e rendono difficile cogliere la portata reale delle singole misure.

In questo modo, anche disposizioni di forte impatto operativo finiscono per essere “inghiottite” in un articolo-monstre, la cui comprensione richiede una lettura frammentata per commi, con inevitabili ricadute in termini di incertezza applicativa.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Ecobonus Detrazioni fiscali Compravendite immobiliari Prezzario lavori pubblici Bonus Mobili Sismabonus Bonus Casa Legge di Bilancio

INDICE

1
Legge di Bilancio 2026: prezzari, bonus edilizi, rigenerazione urbana e rinuncia abdicativa
2
Il cuore della manovra
3
Prezzari, revisione prezzi e monitoraggio dei costi delle opere pubbliche
4
Bonus edilizi 2026
5
Rigenerazione urbana e titoli conseguiti
6
Rinuncia abdicativa
7
Conclusioni
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026