Legge di Bilancio 2026: prezzari, bonus edilizi, rigenerazione urbana e rinuncia abdicativa

Le norme su lavori pubblici ed edilizia concentrate nell’articolo unico della manovra: prezzari, bonus, rigenerazione urbana e rinuncia alla proprietà

di Redazione tecnica - 29/12/2025

Prezzari, revisione prezzi e monitoraggio dei costi delle opere pubbliche

All’interno dell’articolo 1, nei commi da 487 a 494, trova spazio un pacchetto di disposizioni di particolare rilievo per il settore dei lavori pubblici, dedicate ai prezzari, alla revisione dei prezzi e al monitoraggio dei costi delle opere.

Viene previsto un prezzario nazionale delle opere pubbliche, aggiornato annualmente e pensato come strumento di supporto e coordinamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali. A questo si affianca l’istituzione di un Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari, con compiti di raccolta dati, analisi delle dinamiche di mercato e verifica della congruità nell’applicazione delle clausole di revisione prezzi.

In altre parole, si prova a costruire un riferimento nazionale stabile all’interno di un sistema che oggi appare frammentato e spesso disallineato tra territori.

Le norme intervengono anche sugli stati di avanzamento dei lavori, prevedendo l’applicazione dei prezzari regionali anche in deroga alle clausole contrattuali, con percentuali di riconoscimento differenziate in base alla data di presentazione delle offerte e con meccanismi di copertura finanziaria fondati su imprevisti, ribassi d’asta e rimodulazioni della programmazione.

Si tratta di un impianto articolato e di grande impatto operativo che, ancora una volta, trova collocazione all’interno di un articolo unico estremamente esteso, rendendo necessaria una lettura coordinata con il Codice dei contratti pubblici e con la normativa stratificata degli ultimi anni.

INDICE

1
Legge di Bilancio 2026: prezzari, bonus edilizi, rigenerazione urbana e rinuncia abdicativa
2
Il cuore della manovra
3
Prezzari, revisione prezzi e monitoraggio dei costi delle opere pubbliche
4
Bonus edilizi 2026
5
Rigenerazione urbana e titoli conseguiti
6
Rinuncia abdicativa
7
Conclusioni
Assicurazione professionale

