Bonus edilizi: dalla prassi annunciata alla norma scritta

Il comma 22 dell’articolo 1 recepisce ora nel testo della manovra il quadro dei bonus edilizi per il 2026, intervenendo sul decreto-legge n. 63/2013 e ridefinendo aliquote e orizzonte temporale delle principali detrazioni.

La logica è quella ormai nota: conferma delle aliquote nel breve periodo e riduzione graduale nel medio termine. Viene estesa anche al 2026 l’aliquota del 36 per cento per le detrazioni ordinarie, mentre il passaggio al 30 per cento è rinviato al solo 2027. Parallelamente, viene confermata fino al 2026 l’aliquota del 50 per cento per gli interventi agevolati sull’abitazione principale, con riduzione al 36 per cento dal 2027.

Le modifiche riguardano sia l’ecobonus sia il bonus ristrutturazioni, comprese le disposizioni speciali collegate. Dal punto di vista sistematico, queste misure confermano l’uscita definitiva dalla fase emergenziale dei bonus edilizi e il ritorno a un sistema di incentivi strutturali, ordinari e programmabili, in un quadro ormai privo di opzioni di cessione o sconto, seppur inseriti, anche in questo caso, in un singolo comma di un articolo estremamente lungo.