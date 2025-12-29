Blumatica Energy
sed edilizia espositori

Legge di Bilancio 2026: prezzari, bonus edilizi, rigenerazione urbana e rinuncia abdicativa

Le norme su lavori pubblici ed edilizia concentrate nell’articolo unico della manovra: prezzari, bonus, rigenerazione urbana e rinuncia alla proprietà

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 29/12/2025

Bonus edilizi: dalla prassi annunciata alla norma scritta

Il comma 22 dell’articolo 1 recepisce ora nel testo della manovra il quadro dei bonus edilizi per il 2026, intervenendo sul decreto-legge n. 63/2013 e ridefinendo aliquote e orizzonte temporale delle principali detrazioni.

La logica è quella ormai nota: conferma delle aliquote nel breve periodo e riduzione graduale nel medio termine. Viene estesa anche al 2026 l’aliquota del 36 per cento per le detrazioni ordinarie, mentre il passaggio al 30 per cento è rinviato al solo 2027. Parallelamente, viene confermata fino al 2026 l’aliquota del 50 per cento per gli interventi agevolati sull’abitazione principale, con riduzione al 36 per cento dal 2027.

Le modifiche riguardano sia l’ecobonus sia il bonus ristrutturazioni, comprese le disposizioni speciali collegate. Dal punto di vista sistematico, queste misure confermano l’uscita definitiva dalla fase emergenziale dei bonus edilizi e il ritorno a un sistema di incentivi strutturali, ordinari e programmabili, in un quadro ormai privo di opzioni di cessione o sconto, seppur inseriti, anche in questo caso, in un singolo comma di un articolo estremamente lungo.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Ecobonus Detrazioni fiscali Compravendite immobiliari Prezzario lavori pubblici Bonus Mobili Sismabonus Bonus Casa Legge di Bilancio

INDICE

1
Legge di Bilancio 2026: prezzari, bonus edilizi, rigenerazione urbana e rinuncia abdicativa
2
Il cuore della manovra
3
Prezzari, revisione prezzi e monitoraggio dei costi delle opere pubbliche
4
Bonus edilizi 2026
5
Rigenerazione urbana e titoli conseguiti
6
Rinuncia abdicativa
7
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026