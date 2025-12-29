Blumatica Energy
Blumatica Energy
sed edilizia espositori

Legge di Bilancio 2026: prezzari, bonus edilizi, rigenerazione urbana e rinuncia abdicativa

Le norme su lavori pubblici ed edilizia concentrate nell’articolo unico della manovra: prezzari, bonus, rigenerazione urbana e rinuncia alla proprietà

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 29/12/2025

Rigenerazione urbana e titoli “conseguiti”: una precisazione che riapre questioni note

Il comma 23 introduce una modifica lessicale solo apparentemente marginale, ma di forte rilievo sistemico, intervenendo sull’articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 70/2011. Accanto ai titoli edilizi “rilasciati”, vengono ora espressamente considerati anche quelli “conseguiti”, includendo i titoli ottenuti in sanatoria ai sensi dei condoni del 1985, del 1994 e del 2003.

La norma chiarisce così che, ai fini delle disposizioni in materia di rigenerazione urbana, rilevano anche i titoli formatisi per effetto di sanatorie straordinarie, sciogliendo un nodo interpretativo che negli anni aveva generato letture non sempre coerenti.

Anche in questo caso, una precisazione di potenziale impatto operativo significativo viene collocata all’interno di un articolo unico estremamente esteso, rendendo meno immediata la percezione della sua portata applicativa.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Ecobonus Detrazioni fiscali Compravendite immobiliari Prezzario lavori pubblici Bonus Mobili Sismabonus Bonus Casa Legge di Bilancio

INDICE

1
Legge di Bilancio 2026: prezzari, bonus edilizi, rigenerazione urbana e rinuncia abdicativa
2
Il cuore della manovra
3
Prezzari, revisione prezzi e monitoraggio dei costi delle opere pubbliche
4
Bonus edilizi 2026
5
Rigenerazione urbana e titoli conseguiti
6
Rinuncia abdicativa
7
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026