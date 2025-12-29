Legge di Bilancio 2026: prezzari, bonus edilizi, rigenerazione urbana e rinuncia abdicativa
Le norme su lavori pubblici ed edilizia concentrate nell’articolo unico della manovra: prezzari, bonus, rigenerazione urbana e rinuncia alla proprietà
Rigenerazione urbana e titoli “conseguiti”: una precisazione che riapre questioni note
Il comma 23 introduce una modifica lessicale solo apparentemente marginale, ma di forte rilievo sistemico, intervenendo sull’articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 70/2011. Accanto ai titoli edilizi “rilasciati”, vengono ora espressamente considerati anche quelli “conseguiti”, includendo i titoli ottenuti in sanatoria ai sensi dei condoni del 1985, del 1994 e del 2003.
La norma chiarisce così che, ai fini delle disposizioni in materia di rigenerazione urbana, rilevano anche i titoli formatisi per effetto di sanatorie straordinarie, sciogliendo un nodo interpretativo che negli anni aveva generato letture non sempre coerenti.
Anche in questo caso, una precisazione di potenziale impatto operativo significativo viene collocata all’interno di un articolo unico estremamente esteso, rendendo meno immediata la percezione della sua portata applicativa.
