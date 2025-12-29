deas Gestione completa successioni e volture catastali
deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Legge di Bilancio 2026: prezzari, bonus edilizi, rigenerazione urbana e rinuncia abdicativa

Le norme su lavori pubblici ed edilizia concentrate nell’articolo unico della manovra: prezzari, bonus, rigenerazione urbana e rinuncia alla proprietà

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 29/12/2025

Rinuncia abdicativa: la conformità diventa requisito essenziale

Con il comma 731, il legislatore interviene in modo netto sulla disciplina della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, stabilendo che l’atto unilaterale di rinuncia è nullo se non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla normativa vigente.

La verifica di conformità è espressamente estesa ai profili urbanistici, ambientali e sismici, impedendo il trasferimento allo Stato di immobili non regolari ai sensi dell’articolo 827 del codice civile. La norma chiude così la porta a utilizzi distorti della rinuncia abdicativa come strumento per “scaricare” beni problematici, riportando la fattispecie all’interno di un perimetro di responsabilità tecnica e documentale.

Anche questa disposizione, pur incidendo in modo diretto su prassi concrete, è collocata in un comma avanzato di un articolo unico da 973 commi, confermando una tecnica legislativa che affida a singole norme isolate il compito di risolvere questioni complesse e stratificate.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Ecobonus Detrazioni fiscali Compravendite immobiliari Prezzario lavori pubblici Bonus Mobili Sismabonus Bonus Casa Legge di Bilancio

INDICE

1
Legge di Bilancio 2026: prezzari, bonus edilizi, rigenerazione urbana e rinuncia abdicativa
2
Il cuore della manovra
3
Prezzari, revisione prezzi e monitoraggio dei costi delle opere pubbliche
4
Bonus edilizi 2026
5
Rigenerazione urbana e titoli conseguiti
6
Rinuncia abdicativa
7
Conclusioni
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026