Rinuncia abdicativa: la conformità diventa requisito essenziale

Con il comma 731, il legislatore interviene in modo netto sulla disciplina della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, stabilendo che l’atto unilaterale di rinuncia è nullo se non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla normativa vigente.

La verifica di conformità è espressamente estesa ai profili urbanistici, ambientali e sismici, impedendo il trasferimento allo Stato di immobili non regolari ai sensi dell’articolo 827 del codice civile. La norma chiude così la porta a utilizzi distorti della rinuncia abdicativa come strumento per “scaricare” beni problematici, riportando la fattispecie all’interno di un perimetro di responsabilità tecnica e documentale.

Anche questa disposizione, pur incidendo in modo diretto su prassi concrete, è collocata in un comma avanzato di un articolo unico da 973 commi, confermando una tecnica legislativa che affida a singole norme isolate il compito di risolvere questioni complesse e stratificate.