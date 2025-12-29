Conclusioni

La Manovra 2026, al di là dei singoli contenuti, restituisce l’immagine ormai consolidata di una Legge di Bilancio che continua a svolgere una funzione ben più ampia rispetto a quella strettamente finanziaria. L’articolo 1, con i suoi 973 commi, diventa il contenitore indistinto di politiche pubbliche, chiarimenti interpretativi, proroghe, correzioni normative e interventi di sistema che incidono direttamente sull’operatività quotidiana di amministrazioni, tecnici, imprese e cittadini.

Prezzari, revisione prezzi, bonus edilizi, rigenerazione urbana, condoni e rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare sono esempi emblematici di come temi complessi e delicati vengano affrontati attraverso singoli commi, spesso collocati in parti avanzate del testo, senza una vera organizzazione tematica e senza un disegno normativo facilmente leggibile. Il risultato è una manovra che richiede un lavoro di ricostruzione ex post, affidato più all’interpretazione degli operatori che alla chiarezza del legislatore.

Non si tratta solo di una questione di stile legislativo. La difficoltà di lettura e di coordinamento delle norme produce effetti concreti: incertezza applicativa, rallentamenti procedurali, aumento del contenzioso e una crescente distanza tra la norma scritta e la sua effettiva attuazione, soprattutto nei settori dell’edilizia e dei lavori pubblici.

E il punto, ancora una volta, non è solo cosa c’è scritto nella manovra, ma come lo si scrive e quanto è leggibile per chi, dal 1° gennaio 2026, sarà chiamato ad applicarla.