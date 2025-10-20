Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
fassa bortolo, fassafloor pave
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Manutenzione su opere abusive e condono edilizio: quando l’intervento è legittimo

Il Consiglio di Stato chiarisce che, in pendenza di domanda di condono, la manutenzione ordinaria o straordinaria è consentita se non altera le caratteristiche essenziali del manufatto

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 20/10/2025

È possibile eseguire lavori su un manufatto abusivo per il quale è stata presentata domanda di condono? E, soprattutto, fino a che punto l’intervento può considerarsi legittimo senza incorrere in un nuovo abuso edilizio?

Manutenzione su opere abusive: quando è legittima in pendenza di condono?

A chiarire alcune questioni strettamente legate ai poteri repressivi del Comune e ai diritti del cittadino in pendenza di un procedimento di sanatoria è il Consiglio di Stato, con la sentenza 14 ottobre 2025, n. 8040, che ha annullato un’ordinanza di demolizione disposta da un Comune, ribadendo l’obbligo dell’Amministrazione di svolgere un’istruttoria completa e di distinguere le opere di mera manutenzione da quelle effettivamente nuove o difformi.

Il caso riguarda un immobile realizzato negli anni ’50, per il quale il proprietario aveva presentato due domande di condono, ai sensi della legge n. 47/1985 (c.d. "Primo condono edilizio") e della legge n. 729/1994 (c.d. "Secondo condono edilizio") per regolarizzare l’abitazione, comprendente anche una tettoia esterna.

A seguito di lavori di manutenzione consistenti nella sostituzione di alcuni pali in ferro, il Comune aveva ordinato la demolizione della tettoia, ritenendo che fosse stata integralmente sostituita e ampliata.

Il TAR aveva confermato la legittimità dell’ordine di demolizione, ma il proprietario aveva impugnato la decisione sostenendo che si trattasse di meri lavori di manutenzione e che l’Amministrazione non avesse verificato correttamente lo stato delle pratiche di condono ancora pendenti.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Condono edilizio Ristrutturazioni edilizie Tettoie DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione

Documenti Allegati

INDICE

1
Manutenzione su opere abusive e condono edilizio: quando l’intervento è legittimo
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Conclusioni operative
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
FISCO E TASSE - 20/10/2025
Ristrutturazioni edilizie 2025: tutte le agevolazioni nella nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate
2
EDILIZIA - 20/10/2025
Tettoia e pergolato: non sono edilizia libera se stabilmente ancorati al suolo
3
EDILIZIA - 15/10/2025
Cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale: serve il permesso di costruire
4
LAVORI PUBBLICI - 21/10/2025
Affidamenti diretti, proroga e principio di rotazione: interviene il MIT
5
EDILIZIA - 21/10/2025
Compravendita immobiliare e conformità catastale: la Cassazione chiarisce quando l’atto è nullo
6
EDILIZIA - 17/10/2025
Terzo condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della sanatoria