Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ormai avviato verso la fase conclusiva, torna al centro del dibattito il futuro degli investimenti destinati alla sicurezza del territorio e delle infrastrutture.

Una questione che riguarda non soltanto la realizzazione di nuove opere, ma anche la capacità di preservare e gestire nel tempo il patrimonio esistente attraverso programmi stabili di manutenzione e prevenzione.

Manutenzione del territorio: la sfida dopo il PNRR

A evidenziare la necessità di avviare una strategia nazionale permanente per la manutenzione programmata del territorio è Federcepicostruzioni, sostenendo che l'attuale modello basato prevalentemente sulla gestione delle emergenze non sia più sufficiente ad affrontare le criticità che interessano il Paese.

Secondo l'associazione, gli interventi vengono ancora troppo spesso concentrati nella fase successiva agli eventi calamitosi, mentre risultano limitate le risorse dedicate alla manutenzione preventiva delle opere idrauliche, della rete viaria, dei corsi d'acqua, dei versanti e delle infrastrutture strategiche.

Dissesto idrogeologico: i dati ISPRA confermano la fragilità del Paese

A supporto della richiesta vengono richiamati i dati contenuti nel più recente Rapporto ISPRA sul dissesto idrogeologico, che restituiscono un quadro particolarmente significativo della vulnerabilità del territorio nazionale.

Secondo il rapporto, il 94,5% dei Comuni italiani risulta interessato da rischi legati a frane, alluvioni, erosione costiera o valanghe. Le aree classificate a maggiore pericolosità continuano inoltre ad aumentare, mentre oltre 6,8 milioni di cittadini vivono in zone esposte al rischio alluvionale.

Non meno rilevante il dato relativo alle frane, con circa 1,28 milioni di persone residenti in aree a elevata o molto elevata pericolosità. La vulnerabilità del territorio coinvolge anche il sistema produttivo nazionale, con numerosi edifici e attività economiche localizzati in aree esposte a diversi livelli di rischio.

Perché prevenzione e manutenzione costano meno delle emergenze

Per Federcepicostruzioni questi numeri impongono un cambio di approccio nelle politiche pubbliche, trasformando prevenzione e manutenzione in strumenti capaci di ridurre non soltanto i rischi per cittadini e imprese, ma anche i costi economici sostenuti per la gestione delle emergenze e per la successiva ricostruzione.

L'obiettivo è passare da una gestione prevalentemente reattiva a una programmazione stabile degli interventi, capace di individuare e affrontare le criticità prima che si trasformino in situazioni di emergenza.

In questa prospettiva, la manutenzione non dovrebbe essere considerata una voce di spesa accessoria, ma una componente strutturale delle politiche di tutela del territorio e di gestione delle infrastrutture.

Le proposte di Federcepicostruzioni per la manutenzione programmata

Tra le misure ritenute prioritarie figura innanzitutto l'istituzione di un Piano Nazionale di Manutenzione Programmata del Territorio, sostenuto da risorse pluriennali stabili e non legate alla logica degli interventi emergenziali.

Le principali proposte avanzate dall'associazione riguardano:

Piano Nazionale di Manutenzione Programmata del Territorio ;

; rafforzamento della progettazione esecutiva e della capacità di spesa degli enti locali;

e della capacità di spesa degli enti locali; accelerazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già finanziati;

già finanziati; sviluppo di sistemi di monitoraggio digitale delle infrastrutture e delle aree a rischio.

L'associazione richiama inoltre la necessità di rafforzare la progettazione esecutiva e la capacità di spesa degli enti locali, che in molti casi incontrano difficoltà nel programmare e realizzare gli interventi a causa della carenza di strutture tecniche adeguate.

Un ulteriore fronte riguarda l'accelerazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico già finanziate ma non ancora completate, con l'obiettivo di ridurre il divario tra programmazione e realizzazione degli interventi.

Monitoraggio digitale, progettazione e interventi di prevenzione

Tra le proposte avanzate da Federcepicostruzioni vi è la realizzazione di un sistema nazionale di monitoraggio digitale basato sull'impiego di sensoristica avanzata, strumenti di analisi dei dati e soluzioni di intelligenza artificiale in grado di supportare le attività di controllo di infrastrutture, corsi d'acqua e aree maggiormente esposte ai rischi naturali.

L'associazione evidenzia inoltre l'importanza di valorizzare le imprese specializzate nella manutenzione e nella rigenerazione territoriale, favorendo la continuità degli investimenti e la crescita delle competenze professionali necessarie per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e dall'invecchiamento delle infrastrutture.

Manutenzione programmata e sicurezza del territorio: la strategia proposta

Secondo Federcepicostruzioni, la manutenzione dovrebbe essere considerata una vera infrastruttura strategica nazionale, al pari delle grandi opere pubbliche.

«La vera sfida nazionale è costruire una cultura della prevenzione. Non possiamo continuare a contare i danni dopo ogni emergenza e limitarci a stanziare risorse per la ricostruzione – ha affermato il presidente nazionale di Federcepicostruzioni Antonio Lombardi –. L'Italia dispone delle competenze tecniche, delle professionalità e delle imprese necessarie per realizzare un grande programma di manutenzione del territorio e delle infrastrutture. Occorre però una visione politica stabile e di lungo periodo».

Tra le proposte avanzate da Federcepicostruzioni vi è anche l'istituzione di un tavolo permanente tra Governo, Regioni, enti locali, professionisti e imprese, con l'obiettivo di definire una strategia condivisa per la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio.

«Ogni euro destinato alla prevenzione significa maggiore sicurezza per i cittadini, maggiore efficienza per il sistema economico e minori oneri per la finanza pubblica», conclude Lombardi, ribadendo l'importanza di valorizzare una cultura della prevenzione fondata su programmazione, competenze tecniche e investimenti continui nella manutenzione del territorio e delle infrastrutture.