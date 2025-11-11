Mapei Structural Design: strumento di calcolo per il rinforzo di archi e volte in muratura

Il consolidamento e l’adeguamento strutturale delle opere in muratura rappresenta una necessità legata alla sicurezza e al miglioramento statico e sismico del patrimonio edilizio esistente.

Incrementare la resistenza di queste strutture richiede un approccio tecnologicamente innovativo per garantire interventi di facile applicazione, compatibili con i materiali storici, strutturalmente efficaci e durevoli, e al contempo preservare le caratteristiche estetiche originali.

Calcolo per il rinforzo di archi e volte in muratura: MAPEI STRUCTURAL DESIGN

Tra le varie soluzioni che Mapei offre per il rinforzo ed il consolidamento di archi e volte in muratura, si annoverano tecnologie di comprovata validità, quali i sistemi:

FRP (Fiber Reinforced Polymers) costituiti da tessuti in fibra (carbonio o vetro) impregnati ed applicati con l’utilizzo di adeguato ciclo di resine epossidiche;

(Fiber Reinforced Polymers) costituiti da tessuti in fibra (carbonio o vetro) impregnati ed applicati con l’utilizzo di adeguato ciclo di resine epossidiche; FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix) composti da malte fibrorinforzate sia cementizie sia esenti da cemento e pertanto idonei anche in quei cantieri dove vi è vincolo da sovrintendenza, abbinate a diverse reti di rinforzo in fibra (vetro, basalto o carbonio) ad alte prestazioni, applicati per uno spessore indicativo di circa 10 mm;

(Fibre Reinforced Cementitious Matrix) composti da malte fibrorinforzate sia cementizie sia esenti da cemento e pertanto idonei anche in quei cantieri dove vi è vincolo da sovrintendenza, abbinate a diverse reti di rinforzo in fibra (vetro, basalto o carbonio) ad alte prestazioni, applicati per uno spessore indicativo di circa 10 mm; CRM (Composite Reinforced Mortar) composti da malte fibrorinforzate anch’esse in versione sia cementizia sia esente da cemento e pertanto adatte anche per strutture vincolate, abbinate a reti in fibra di vetro resistente agli alcali, applicati per uno spessore di circa 30 mm.

NOVITÀ E INNOVAZIONI PRINCIPALI introdotte dal MAPEI all’interno di MSD

Mapei Structural Design è il software che da oltre di 4 anni fornisce supporto a più di 15.000 professionisti per il dimensionamento dei sistemi di rinforzo strutturale, con oltre 32.000 progetti realizzati a livello internazionale. Dato il gradimento dell’applicativo on-line, Mapei continua ad investire nell’aggiornamento per rimanere al passo con le nuove normative vigenti in materia, oltre all’implementazione di nuovi moduli di calcolo, tra cui il più recente inerente ad Archi e Volte in muratura, che consente il dimensionamento e la verifica del rinforzo con i sistemi FRP, FRCM e CRM.

Guarda il video

Tale strumento, sviluppato in collaborazione con Eucentre, centro d’informatica e ricerca internazionale nel settore dell’ingegneria sismica e strutturale, è disponibile gratuitamente online (da pc, tablet o smartphone) senza necessità di installazione e in più lingue. Per accedervi occorre registrarsi sul sito Mapei da qualsiasi tipo di dispositivo.

Grazie all’ultima release rilasciata, il MSD consente, inoltre, il download diretto delle schede di rinforzo di archi e volte con le tre tecnologie disponibili (FRP, FRCM e CRM) in pdf o DWG editabile. Questo, unito alle già disponibili Analisi Prezzo e Voci di Capitolato del Mapei PRO, completa il pacchetto di documentazione dedicato ai progettisti.

Il nuovo modulo di MSD dedicato ad Archi e Volte consente di eseguire verifiche locali con carichi statici verticali uniformemente distribuiti, applicabili a volte a botte o ribassate e ad archi a tutto sesto o a sesto ribassato.

Il software restituisce le verifiche pre e post-intervento, con particolare attenzione alle principali sezioni dell’elemento curvilineo, cioè alle imposte, alle reni ed in chiave, in termini di resistenza a compressione, taglio e presso-flessione.

A favore delle semplicità di interpretazione dei risultati il software riporta i diagrammi delle linee di pressione delle sollecitazioni (sforzo normale N, taglio V e momento flettente M), oltre alle tensioni estradossali ed intradossali.

Tale strumento permette al progettista di valutare velocemente l’efficacia dell’intervento scelto tra i tre sistemi citati all’inizio del presente articolo, in funzione della configurazione geometrica, delle caratteristiche meccaniche della muratura esistente e della condizione dei carichi agenti, oltre alla valutazione dell’applicazione all’intradosso e/o all’estradosso dell’elemento oggetto di intervento.

Come previsto per tutti i moduli già esistenti, anche in questo aggiornamento è possibile eseguire il download della relazione di calcolo in formato editabile, oltre a salvare il progetto nella propria area riservata.

Accedi alla nuova release di Mapei Structural Design cliccando qui.

Software di calcolo per la gestione di progetti in cantiere | Mapei