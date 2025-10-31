Cresce l’impegno per la transizione energetica nel Mezzogiorno. Con un nuovo Avviso pubblico da 262 milioni di euro, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) apre la strada alla realizzazione di impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici destinati all’autoconsumo nelle aree industriali e artigianali delle sette Regioni del Sud.

Impianti fotovoltaici e termovoltaici: nuove risorse dal MASE per le imprese del Sud

La misura, finanziata nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PNRIC), punta a rafforzare la competitività delle imprese e accelerare la decarbonizzazione del sistema produttivo.

“Sosteniamo concretamente le imprese impegnate nella transizione alle rinnovabili, in particolare al Sud – ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto – dando un segnale importante in un’area decisiva per il futuro energetico del Paese”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche industriali legate al PNRR e ai fondi di coesione europei 2021–2027, con una particolare attenzione alle PMI, cui è destinato il 60% delle risorse complessive, di cui almeno un quarto riservato a micro e piccole imprese.

Adottato con Decreto Direttoriale del 30 ottobre 2025, n. 424, l’Avviso disciplina la selezione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) a beneficio delle imprese situate in aree industriali, produttive o artigianali di Comuni con più di 5.000 abitanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’obiettivo è sostenere interventi che migliorino l’autonomia energetica delle imprese, favorendo la realizzazione di impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici per l’autoconsumo, eventualmente integrati con sistemi di accumulo elettrochimico.

La gestione della misura è affidata alla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (DG PIF) del MASE, con il supporto tecnico-specialistico del GSE, incaricato della valutazione e dell’istruttoria delle domande.