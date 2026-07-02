Prosegue il percorso formativo gratuito "Facilitatore della Riqualificazione Energetica", promosso da ENEA nell'ambito della Campagna Nazionale Italia in Classe A e realizzato in collaborazione con SAIE – La Fiera delle Costruzioni.

Il prossimo 7 luglio, dalle 16:30 alle 18:00, è in programma il terzo webinar della Masterclass, dal titolo "Comunicare il valore della riqualificazione: oltre il risparmio economico", dedicato a un tema sempre più strategico per progettisti, imprese, consulenti energetici e professionisti della filiera edilizia: accompagnare cittadini e committenti verso decisioni più consapevoli, valorizzando tutti i benefici della riqualificazione energetica e non soltanto il risparmio in bolletta.

Il webinar affronterà un aspetto oggi centrale nell'attività dei professionisti: la capacità di raccontare il valore complessivo degli interventi di efficientamento energetico. Durante l'incontro saranno approfonditi temi come il comfort abitativo, la salute e la qualità della vita, l'incremento del valore immobiliare, la resilienza e la sicurezza energetica, senza trascurare l'importanza dell'indipendenza dai costi dell'energia.

L'obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti utili per costruire una comunicazione più efficace, capace di rendere comprensibili i vantaggi della riqualificazione e accompagnare il cliente nel percorso decisionale.

Comunicare il valore della riqualificazione energetica: il nuovo webinar della Masterclass ENEA-SAIE

Il webinar rientra nella Masterclass "Facilitatore della Riqualificazione Energetica", il percorso sviluppato da ENEA nell'ambito della Campagna Nazionale Italia in Classe A insieme a SAIE per favorire l'evoluzione delle competenze della filiera delle costruzioni.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che, in una fase caratterizzata dalla progressiva riduzione degli incentivi, il settore richiede figure professionali capaci non solo di progettare e realizzare gli interventi, ma anche di spiegare con efficacia il loro valore, costruire fiducia e aiutare cittadini e committenti a orientarsi tra opportunità e scelte progettuali. La figura del Facilitatore della Riqualificazione si propone proprio di tradurre la complessità tecnica in informazioni comprensibili, favorendo decisioni più consapevoli.

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 12 ore e prevede quattro webinar, tre laboratori pratici e un evento conclusivo in presenza durante SAIE Bologna 2026.

Il laboratorio pratico e il programma della Masterclass

Dopo il webinar del 7 luglio, il calendario proseguirà il 15 luglio con il laboratorio pratico online "Ripensare la proposta tecnica", dedicato a trasformare la proposta progettuale in uno strumento più efficace di supporto alle decisioni del cliente attraverso esempi applicativi, attività pratiche e momenti di confronto.

Il percorso si completerà con un quarto webinar, in programma il 16 settembre, dedicato agli strumenti per facilitare la scelta del committente, e con un ulteriore laboratorio operativo previsto il 23 settembre, nel quale i partecipanti potranno confrontarsi su casi reali e ricevere un feedback sulle competenze acquisite.

A chi si rivolge il percorso formativo

La partecipazione alla Masterclass è gratuita ed è rivolta a progettisti, tecnici, imprese, installatori, consulenti energetici e, più in generale, ai professionisti della filiera edilizia interessati ad ampliare le proprie competenze nella comunicazione e nell'accompagnamento dei clienti lungo il percorso di riqualificazione energetica.

Gli iscritti riceveranno inoltre il Toolkit del Facilitatore della Riqualificazione, che comprende strumenti operativi come checklist per il colloquio, schemi di analisi dei bisogni e delle principali barriere, guide alla comunicazione del valore, mappe delle obiezioni più frequenti e template per la presentazione delle proposte.

Evento finale al SAIE Bologna 2026

La Masterclass si concluderà con un evento in presenza durante SAIE Bologna 2026, in programma dal 7 al 10 ottobre, dove i partecipanti saranno coinvolti in challenge e simulazioni basate su casi reali del mercato della riqualificazione energetica, con l'obiettivo di mettere in pratica le competenze sviluppate nel corso del percorso formativo.

Tutte le informazioni sul programma completo della Masterclass e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul portale della Campagna Nazionale Italia in Classe A di ENEA.