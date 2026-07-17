La presenza di materiali infiammabili è sufficiente a far scattare gli obblighi previsti dalla disciplina di prevenzione incendi? La loro detenzione rende automaticamente necessaria la SCIA antincendio o la denuncia prevista dall'art. 679 del Codice penale?

E quali verifiche devono essere svolte prima di contestare la violazione della normativa?

Sono le domande alle quali ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14378 del 20 aprile 2026, chiarendo che gli obblighi in materia di prevenzione incendi non possono essere desunti dalla sola presenza di sostanze infiammabili, ma richiedono una verifica puntuale della disciplina applicabile.

Prima di affermare che un'attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco occorre accertare se essa rientri tra quelle individuate dal d.P.R. n. 151/2011 e se ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa. Per questo motivo, la pericolosità di una sostanza non coincide automaticamente con l'assoggettamento dell'attività agli adempimenti antincendio.

Materiali infiammabili e prevenzione incendi: la Cassazione chiarisce quando scatta davvero l'obbligo

All'esame degli ermellini la condanna del legale rappresentante di una società per due diverse violazioni. La prima riguardava l'art. 20 del D.Lgs. n. 139/2006, per non aver richiesto il certificato di prevenzione incendi; la seconda sul reato previsto dall'art. 679 del Codice penale, relativo all'omessa denuncia della detenzione di gasolio destinato alla commercializzazione.

La Corte d'Appello aveva confermato entrambe le condanne, ritenendo sufficiente accertare la presenza di materiale infiammabile all'interno dell'azienda, senza però verificare se l'attività rientrasse effettivamente tra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco né individuare la disposizione normativa che imponesse la denuncia prevista dalla norma penale.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha contestato proprio questo aspetto, evidenziando che il gasolio era custodito in una cisterna omologata della capacità di 990 litri, contenente circa 700 litri di carburante destinato esclusivamente all'alimentazione dei muletti aziendali e che tali circostanze fossero tali da escludere l'assoggettamento dell'attività alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 151/2011.

Secondo la Cassazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare questi aspetti e spiegare, con un'adeguata motivazione, per quale ragione riteneva comunque sussistenti gli obblighi previsti dalla normativa antincendio.

Il quadro normativo: quando un'attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco

Al centro della questione vi è l'art. 20 del D.Lgs. n. 139/2006, che sanziona l'omessa richiesta dei procedimenti di prevenzione incendi previsti dalla legge, mentre è il D.P.R. n. 151/2011 a individuare, attraverso l'Allegato I, le attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il regolamento distingue le attività nelle categorie A, B e C, in funzione della loro complessità e del livello di rischio, individuando per ciascuna le condizioni che fanno sorgere gli adempimenti previsti dalla normativa.

La verifica dell'assoggettabilità non può però essere svolta in maniera astratta. Bisogna anzitutto individuare la specifica attività disciplinata dall'Allegato I, verificare se ricorrano le condizioni previste dal regolamento e accertare l'eventuale superamento delle soglie quantitative richieste.

Passaggi che, secondo la Cassazione,sono mancati nel caso esaminato: la Corte d'Appello ha infatti fatto discendere gli obblighi antincendio dalla sola presenza di materiale infiammabile, senza chiarire quale disposizione del D.P.R. n. 151/2011 trovasse concreta applicazione né perché l'attività dovesse essere sottoposta ai controlli dei Vigili del Fuoco.

D.P.R. n. 151/2011: come si individua un'attività soggetta ai controlli antincendio

Per la Cassazione, i giudici di secondo grado non si sono confrontati con le specifiche contestazioni formulate dalla difesa e hanno omesso di verificare un aspetto decisivo della vicenda, ovvero se il deposito di gasolio fosse effettivamente riconducibile a una delle attività soggette ai controlli previsti dal D.P.R. n. 151/2011.

In particolare, la Corte d'Appello non ha spiegato quale voce dell'Allegato I trovasse applicazione, se fossero superate le soglie eventualmente previste dalla normativa e per quale motivo il deposito dovesse essere assoggettato agli adempimenti di prevenzione incendi.

La motivazione si è limitata invece a richiamare la presenza di materiale infiammabile, senza sviluppare quel percorso logico e giuridico che era indispensabile per giungere a una pronuncia di condanna.

Materie infiammabili o esplodenti: quando va punita l'omessa denuncia

A conclusioni analoghe i giudici di piazza Cavour sono giunti anche con riferimento all'omessa denuncia della detenzione di materie esplodenti o infiammabili, punita dall'art. 679 del Codice penale, che però non individua direttamente i casi nei quali tale obbligo sorge. Si tratta infatti di una norma penale in bianco, il cui contenuto deve essere integrato dalle disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Anche sotto questo profilo, la Corte d'Appello non aveva individuato il fondamento normativo dell'obbligo di denuncia, limitandosi a richiamare una disposizione ormai abrogata.

Per affermare la responsabilità penale, ha spiegato la Cassazione, è necessario indicare quale norma imponga concretamente la denuncia della sostanza detenuta, precisandone i presupposti applicativi e le eventuali soglie quantitative previste. In mancanza di questa verifica, anche la condanna per il reato previsto dall'art. 679 del Codice penale non può ritenersi adeguatamente motivata.

Il richiamo al principio di tassatività

In entrambi i casi, il richiamo è al principio di tassatività, uno dei cardini del diritto penale: quando una disposizione penale rinvia a una disciplina amministrativa, il giudice non può limitarsi a richiamare genericamente la pericolosità di una determinata sostanza, ma deve individuare con precisione la norma che integra il precetto penale e dimostrare che, nel caso concreto, ricorrano tutti i presupposti richiesti dalla legge.

Sul punto, la Cassazione ha anche richiamato la recente sentenza della Corte costituzionale n. 54/2024, ribadendo che il principio di legalità impone di fondare la responsabilità penale su obblighi chiaramente individuati dall'ordinamento e non su valutazioni meramente presuntive.

Conclusioni: gli obblighi di prevenzione incendi non ammettono automatismi

Il ricorso è stato accolto, con annullamento della sentenza e rinvio a nuovo giudizio. Al di là della vicenda processuale, dalla sentenza emerge un principio molto chiaro. Prima di ritenere obbligatoria la SCIA antincendio o altri adempimenti previsti dalla normativa, oppure di contestare la violazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 139/2006, bisogna verificare se l'attività rientri tra quelle elencate nell'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011 e se risultino soddisfatte le condizioni previste dal regolamento.

Lo stesso principio vale quando vengono contestate violazioni di natura penale. Anche in questi casi non è sufficiente richiamare la presenza di sostanze infiammabili, ma occorre individuare la specifica disposizione che impone l'obbligo la cui violazione viene contestata.

È un'indicazione utile anche per i professionisti antincendio. La valutazione dell'assoggettabilità di un'attività ai controlli di prevenzione incendi non può essere affrontata in modo automatico, ma deve sempre partire dall'analisi della disciplina applicabile e dalle caratteristiche concrete del caso.