blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
blumatica software bim
grafill editoria tecnica
mapei pavimentazioni architettoniche in pietra

Materiali non conformi: rischi e responsabilità nei cantieri Superbonus

Cosa fare se il calcestruzzo non rispetta i requisiti richiesti e come tutelarsi tra scadenze e possibili contenziosi.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Cristian Angeli - 02/12/2025

Ho terminato nel settembre 2024 la demolizione e ricostruzione del mio edificio usufruendo del Superbonus. Una parte dei lavori è stata agevolata con l’aliquota del 110% (entro il 31 dicembre 2023), mentre la restante con quella del 70%.

Durante il collaudo, svolto a ottobre, è però emerso che il calcestruzzo impiegato per un solaio non rispetta la classe di resistenza prevista: invece di una C30/35, le prove a compressione hanno restituito valori inferiori a 300 kg/cm².

Di conseguenza i lavori si sono fermati, il titolo edilizio è in prossimità di scadenza e ho dubbi sulla sicurezza dell’edificio e sulle eventuali responsabilità. Vorrei inoltre capire se il calcestruzzo presenta soltanto un deficit di resistenza o anche altre carenze, come un dosaggio insufficiente di cemento.

Come posso tutelarmi in questa situazione?

L’esperto risponde

Il caso esposto dal lettore è, purtroppo, emblematico di un fenomeno tutt’altro che isolato, che intreccia aspetti strutturali, edilizi, legali e fiscali.

Vediamo, per ordine, i principali punti critici e le possibili vie d’uscita.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Sismabonus Superbonus

INDICE

1
Materiali non conformi: rischi e responsabilità nei cantieri Superbonus
2
Il problema edilizio e strutturale
3
Come verificare la qualità del calcestruzzo a posteriori?
4
Chi è responsabile in caso di calcestruzzo non conforme?
5
Giurisprudenza e responsabilità
6
Consigli operativi
hormann portoni tagliafuoco scorrevoli

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 26/11/2025
Abusi edilizi e Salva Casa: la nuova sanatoria è la vera rivoluzione di cui quasi nessuno parla
2
PROFESSIONE - 01/12/2025
La professione di ingegnere e architetto, una storia di altri tempi
3
EDILIZIA - 27/11/2025
Condono edilizio 2026: cosa prevedono davvero gli emendamenti alla Legge di Bilancio
4
FISCO E TASSE - 25/11/2025
Bonus ristrutturazioni, diritto reale e usufrutto: il coniuge non proprietario può detrarre al 50%?
5
EDILIZIA - 28/11/2025
Demolizione abusi edilizi: il Consiglio di Stato su valutazione unitaria e natura del provvedimento sanzionatorio
6
EDILIZIA - 26/11/2025
Conto Termico 3.0 vs Detrazioni Fiscali 2026: cosa conviene per gli edifici residenziali