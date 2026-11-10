Mediazione immobiliare: il ruolo delle agenzie tra valutazioni e qualità del servizio

La concorrenza tra agenzie dovrebbe premiare chi valuta correttamente un immobile, raccoglie la documentazione e assiste le parti. Promettere un prezzo irrealistico per ottenere l’incarico significa conquistare il cliente creando aspettative che il mercato potrebbe smentire. L’immobile resta invenduto, arrivano le richieste di ribasso e il proprietario perde tempo senza capire se sia cambiato il mercato o fosse sbagliata la valutazione iniziale.

L’agenzia deve essere scelta perché offre competenza, riduce l’incertezza e fa risparmiare tempo. Non deve diventare indispensabile perché reperire i documenti o capire le procedure è troppo difficile. Un accesso più semplice alla documentazione, indicazioni pubbliche comprensibili e meno adempimenti duplicati renderebbero più libera la scelta del consumatore.

Agenti immobiliari: requisiti di abilitazione e rischi dell'esercizio abusivo

Il titolare abilitato non può fare da copertura a persone prive dei requisiti che svolgono concretamente mediazione. Segreteria e assistenza amministrativa sono attività diverse dalla conduzione di una trattativa.

Per esempio, la Camera di commercio delle Dolomiti ricorda che i requisiti devono essere posseduti anche da collaboratori, dipendenti e preposti che svolgono operazioni riservate. Per l’esercizio abusivo indica sanzioni amministrative da 7.500 a 15.000 euro, oltre alla restituzione delle provvigioni percepite.

Per rendere effettivi i controlli occorre guardare alle mansioni svolte. La qualifica di assistente, da sola, dice poco su chi conduce le trattative o raccoglie le proposte per conto dell’agenzia.

Collaboratori delle agenzie immobiliari: compensi, partita IVA e ripartizione delle provvigioni

La chiarezza delle condizioni di collaborazione riguarda sia le piccole agenzie sia le grandi catene. Chi procura clienti, acquisisce immobili e segue le trattative deve sapere quanto incassa, quanto trattiene l’agenzia e quali servizi riceve in cambio.

La partita IVA non deve servire a imporre vincoli da dipendente senza riconoscere le relative tutele. Se l’agenzia controlla concretamente orari, presenza e modalità di lavoro, occorre verificare se l’autonomia dichiarata esista davvero.

Anche il compenso deve riconoscere il contributo dell’agente. Quando un collaboratore acquisisce personalmente il cliente e l’immobile, organizza le visite, conduce la trattativa fino alla conclusione e sostiene di tasca propria le spese professionali, riconoscergli appena il 20% della provvigione incassata dall’agenzia è una condizione profondamente iniqua ma frequentemente presente nella pratica.

La struttura può contribuire con il marchio, la pubblicità, gli strumenti di lavoro e il supporto amministrativo. Il valore di questi servizi va riconosciuto, ma la quota trattenuta deve poter essere giustificata in base a ciò che l’agenzia fornisce e ai costi che sostiene.

In queste condizioni, la ripartizione della provvigione non può essere lasciata alla sola trattativa privata, perché quando il collaboratore dipende economicamente dall’agenzia il potere negoziale è fortemente sbilanciato.

Una clausola scritta rende la percentuale trasparente, ma lascia intatto lo squilibrio tra le parti, sul quale bisognerebbe intervenire coinvolgendo le associazioni di categoria nella definizione di strumenti di contrattazione collettiva per i collaboratori abilitati, nel rispetto delle regole sulla concorrenza. I criteri di ripartizione dovrebbero tenere conto di chi acquisisce l’incarico, di chi segue la trattativa e di chi sostiene le spese. Anche il momento in cui il collaboratore matura il diritto alla propria quota va definito con chiarezza, soprattutto se l’agenzia incassa in ritardo o se la collaborazione termina prima della conclusione dell’affare.

Annunci immobiliari e privacy: i limiti all'utilizzo dei dati dei proprietari

La diffusione dei portali immobiliari ha reso più facile per le agenzie individuare gli immobili già pubblicizzati dai concorrenti e cercare di contattarne i proprietari. Una foto della facciata, del portone o della vista dal terrazzo può bastare a riconoscere l’edificio.

Una volta individuato l’immobile, un’altra agenzia può incrociare le informazioni catastali con quelle reperibili tramite servizi a pagamento per cercare di risalire al proprietario, trovarne il recapito e proporgli di affidarle la vendita. Il rischio di perdere l’incarico può quindi spingere l’agenzia a omettere dagli annunci l’indirizzo e le immagini più riconoscibili, comprese quelle di giardini, terrazzi e viste panoramiche.

A farne le spese è anche chi cerca casa, che dispone di meno informazioni per decidere se vale la pena visitare l’immobile.

La ricerca di nuovi clienti deve rispettare le regole sull’uso dei dati personali. Un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del gennaio 2025 descrive un sistema che incrociava informazioni catastali e recapiti per fornire alle agenzie liste di proprietari da contattare. La consultabilità dei registri non autorizza qualsiasi impiego commerciale.

Provvigione dell'agente immobiliare: quando matura il diritto al compenso?

Il diritto alla provvigione può sorgere prima del rogito. L’articolo 1755 del Codice civile lo collega alla conclusione dell’affare per effetto dell’intervento del mediatore, per cui un preliminare idoneo può essere sufficiente.

Questa impostazione antica in un mondo digitale andrebbe tuttavia aggiornata: il valore dell’agente non può fermarsi all’incontro tra venditore e acquirente, oggi soprattutto facilitato dalle piattaforme online.

Il servizio dovrebbe comprendere assistenza nella trattativa, coordinamento della documentazione e accompagnamento fino alla conclusione, nel rispetto delle competenze di tecnici e notaio.

Incarico di mediazione concordato: u n accordo possibile tra le categorie

Per affrontare questi problemi, proporre un modello di incarico di mediazione da elaborare con le associazioni dei consumatori, potrebbe risolvere il problema le rappresentanze degli agenti e le istituzioni competenti. Lo Stato potrebbe incentivare fiscalmente l’adozione del modello a fronte di impegni verificabili.

Il principio richiama quello delle locazioni a canone concordato. Il legislatore renderebbe disponibile un modello ad adesione facoltativa. Chi lo sceglie ne accetta integralmente le condizioni, mentre le parti restano libere di concordare un incarico diverso. Il rispetto degli impegni sarebbe verificabile dal contratto sottoscritto, senza bollini associativi obbligatori o attestazioni a pagamento. Il proprietario concederebbe un’esclusiva breve, senza rinnovo automatico, e otterrebbe servizi definiti e una provvigione fissata in anticipo, che maturerebbe al rogito. L’agenzia avrebbe un periodo certo per investire nell’operazione e una tutela contro gli aggiramenti in mala fede.

Nel modello di incarico concordato, il rogito potrebbe segnare il momento in cui nasce il diritto alla provvigione. Il cliente pagherebbe così per un’operazione finalizzata con successo fino al trasferimento dell’immobile. Il contratto dovrebbe però proteggere anche il professionista, regolando rinunce, inadempimenti e tentativi di aggirarne il lavoro per evitare il compenso.

Il modello renderebbe più chiari per venditore e acquirente i vincoli e le penali prima della firma. Un esempio è la clausola sospensiva per il mutuo. Se è formulata male, l’acquirente può rischiare di perdere somme già versate o di dover pagare una penale anche quando il finanziamento non viene concesso. Il contratto concordato dovrebbe disciplinare chiaramente importo richiesto, scadenze e conseguenze del mancato ottenimento del mutuo, escludendo penalizzazioni per il solo mancato avveramento della condizione quando l’acquirente abbia rispettato gli obblighi concordati. Il venditore resta libero di rifiutare la sospensiva, ma chi compra deve conoscere il rischio prima di firmare.

Un altro problema che il modello di incarico concordato potrebbe contribuire a ridurre riguarda le offerte «zero provvigioni al venditore». La promessa è chiara per chi affida l’immobile all’agenzia, ma descrive soltanto una parte dell’accordo economico. Se l’intera provvigione è a carico dell’acquirente, il servizio ha comunque un costo, che viene concentrato su una sola parte. Il venditore può così scegliere l’agenzia sulla base della gratuità, mentre chi cerca casa può scoprire quanto dovrà pagare soltanto dopo aver visitato l’immobile e deciso di presentare una proposta. A quel punto, per l’acquirente, rifiutare il compenso richiesto può voler dire rinunciare proprio alla casa che ha scelto.

Il fatto che paghi una sola parte non dimostra, di per sé, che il mediatore abbia perso la propria imparzialità. Il rischio emerge quando l’agenzia usa la gratuità per acquisire l’incarico e recupera poi l’intero compenso chiedendo all’acquirente una somma sproporzionata rispetto ai servizi resi con margini di negoziazione minimi per quest’ultimo.

Il modello concordato potrebbe ridurre questo squilibrio prevedendo che, per gli immobili affidati con quella formula, l’agenzia ripartisca la provvigione in quote uguali tra venditore e acquirente e comunichi l’importo a carico di ciascuno già nell’annuncio. L’acquirente potrebbe così valutare il costo complessivo prima ancora di fissare una visita, mentre il venditore saprebbe a quali condizioni economiche il suo immobile viene proposto.

Agevolazioni fiscali per la mediazione immobiliare: la proposta sul modello degli affitti

La legge dovrebbe definire l’eventuale incentivo fiscale all’adesione, chiarendo chi ne beneficia, quali spese copre e come si coordina con la detrazione già prevista per le spese di intermediazione sostenute dall’acquirente dell’abitazione principale.

Qualsiasi agevolazione fiscale nel settore dovrebbe premiare garanzie concrete. Impegni chiari permettono all’agenzia di valorizzare il proprio lavoro e al cliente di sapere quali servizi riceve e quanto paga. La concorrenza potrebbe così concentrarsi sulla qualità del servizio, anziché sulla capacità di ottenere un incarico a qualsiasi costo.

A cura di Luigi Capoani

docente di Economia internazionale e sviluppo economico all’Università Ca’ Foscari Venezia,

agente immobiliare abilitato, studioso delle dinamiche del mercato immobiliare

e presidente dell’European Youth Think Tank