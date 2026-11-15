Sono quattro i quesiti ai quali ha risposto la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’Interpello n. 5/2026, a seguito di un’istanza presentata da un sindacato, che ha sollevato alcuni dubbi sull’applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in relazione alle attività svolte in luoghi differenti e alle effettive condizioni di esposizione dei lavoratori.

Le questioni hanno riguardato i sopralluoghi del medico competente negli ambienti esterni ai locali aziendali, l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) in caso di modifiche organizzative, la visita medica dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni e la sorveglianza sanitaria per mansioni che, pur non essendo considerate soggette a controlli sanitari nel DVR, comportano esposizioni a rischi specifici.

Attraverso una lettura coordinata degli articoli 25, 28, 29 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ha affrontato il rapporto tra organizzazione aziendale e condizioni effettive di lavoro, soprattutto nelle situazioni in cui la classificazione delle mansioni non rappresenta pienamente i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

Medico competente: sopralluoghi anche fuori dai locali aziendali

Il primo quesito ha riguardato l’obbligo di visita degli ambienti di lavoro previsto dall’art. 25, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 81/2008, che impone al medico competente di effettuare sopralluoghi almeno una volta all’anno, salvo una diversa periodicità stabilita sulla base della valutazione dei rischi e comunicata al datore di lavoro per la relativa annotazione nel DVR.

Il dubbio sollevato dal sindacato riguardava l’estensione di tale obbligo ai luoghi nei quali i lavoratori svolgono stabilmente la propria attività pur trovandosi al di fuori dei locali aziendali, soprattutto quando questi ambienti presentano caratteristiche territoriali e operative differenti, tali da rendere difficoltosa una visita sistematica di tutte le postazioni.

La Commissione ha interpretato la disposizione alla luce degli articoli 28 e 29 del Testo Unico, che impongono di valutare tutti i rischi connessi all’attività lavorativa, precisando che l’obbligo di sopralluogo non può essere circoscritto ai soli locali aziendali, ma comprende anche gli altri ambienti nei quali viene effettivamente svolta l’attività, nella misura in cui questi siano rilevanti per la valutazione dei rischi, tenendo conto anche degli esiti della sorveglianza sanitaria.

Quanto alle modalità con cui effettuare le visite, è stata riconosciuta la possibilità di individuare ambienti significativi e rappresentativi da sottoporre a sopralluogo, purché la scelta venga effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del medico competente, sulla base di criteri coerenti con l’organizzazione delle attività e con le esigenze di tutela della salute e della sicurezza.

La selezione degli ambienti da visitare, pertanto, non può dipendere soltanto dal numero delle sedi o dalla loro distribuzione territoriale, ma deve considerare le differenze che possono determinare condizioni di rischio specifiche, affinché i sopralluoghi consentano al medico competente di conoscere adeguatamente i contesti nei quali i lavoratori svolgono le proprie mansioni.

Aggiornamento DVR: quando le modifiche organizzative impongono la revisione

Il secondo quesito ha affrontato le conseguenze delle modifiche organizzative sull’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle ristrutturazioni aziendali che modificano tempi, luoghi e modalità di svolgimento delle prestazioni, anche quando tra una riorganizzazione e l’altra trascorre un periodo limitato.

L’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, oltre che nelle altre circostanze individuate dalla disposizione, tra cui gli infortuni significativi e le esigenze emerse dai risultati della sorveglianza sanitaria.

La Commissione ha escluso che ogni modifica organizzativa comporti automaticamente l’aggiornamento del DVR, precisando che la rielaborazione diventa necessaria quando il cambiamento determina una variazione significativa delle condizioni di rischio, indipendentemente dal tempo trascorso dall’ultimo aggiornamento o dalla precedente riorganizzazione.

La disciplina distingue inoltre la rielaborazione immediata della valutazione dall’aggiornamento del DVR, da completare entro trenta giorni dal verificarsi della relativa causale, fermo restando che il datore di lavoro deve documentare immediatamente l’aggiornamento delle misure di prevenzione e darne comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale deve essere garantito l’accesso alla documentazione su richiesta.

Il termine di trenta giorni riguarda quindi il completamento dell’aggiornamento documentale e non consente di rinviare l’adozione delle misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti dalle nuove condizioni di lavoro.

Stessa mansione e luoghi diversi: come valutare i rischi

Nell’ambito dello stesso quesito, la Commissione ha esaminato anche la situazione dei lavoratori che, pur svolgendo mansioni identiche, operano in ambienti caratterizzati da condizioni differenti, con il rischio che una valutazione riferita genericamente alla mansione non rappresenti adeguatamente le esposizioni derivanti dalle specifiche modalità di lavoro.

Esempio ne sono le attività distribuite sul territorio, come gli interventi di manutenzione delle infrastrutture o le prestazioni svolte all’aperto, nelle quali le caratteristiche dei luoghi, le condizioni ambientali, l’accessibilità e le possibili interferenze possono variare sensibilmente, pur rimanendo invariati i compiti assegnati ai lavoratori.

La Commissione ha precisato che la stessa mansione può comportare rischi diversi in contesti operativi differenti, per cui la valutazione deve considerare le condizioni nelle quali l’attività viene effettivamente svolta e non può esaurirsi nella classificazione formale delle mansioni.

Quando tali differenze determinano variazioni significative dell’esposizione ai rischi, diventa necessaria la rielaborazione del DVR, senza che questo comporti automaticamente la predisposizione di documenti separati per ogni luogo di lavoro, purché la valutazione sia in grado di rappresentare le diverse condizioni operative e le conseguenti esigenze di prevenzione e protezione.

Visita medica dopo 60 giorni di assenza: quando è necessaria

In relazione alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, prevista dall’art. 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. n. 81/2008, il sindacato istante ha chiesto se l’obbligo debba interessare tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni svolte, oppure soltanto quelli già soggetti a sorveglianza sanitaria.

La Commissione ha richiamato le conclusioni dell’Interpello n. 1/2024, confermando che la disposizione riguarda esclusivamente i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, senza estendere l’obbligo a tutti i dipendenti che rientrano dopo un’assenza prolungata.

La formulazione vigente dell’art. 41, comma 2, lettera e-ter), stabilisce inoltre che la visita venga effettuata quando il medico competente la ritenga necessaria per verificare l’idoneità alla mansione specifica, prevedendo che, qualora non ritenga di procedere alla visita, debba comunque esprimere il relativo giudizio di idoneità.

Il superamento dei sessanta giorni continuativi di assenza, pertanto, non determina automaticamente l’effettuazione della visita neppure per i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, poiché la necessità dell’accertamento viene valutata dal medico competente, al quale resta affidata la verifica dell’idoneità alla mansione secondo quanto previsto dalla disposizione.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria: contano la mansione o i rischi effettivi?

Infine, l’ultimo quesito ha riguardato le mansioni che, pur non essendo considerate soggette a sorveglianza sanitaria nel DVR, comportano effettivamente l’esposizione a rischi specifici, soprattutto quando le attività vengono svolte prevalentemente all’esterno con l’utilizzo di strumenti e mezzi aziendali.

La Commissione ha richiamato la necessità che il documento di valutazione dei rischi rappresenti le effettive condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, precisando che il datore di lavoro deve attivare la sorveglianza sanitaria quando le mansioni esercitate comportano esposizioni a rischi per i quali la normativa la prevede.

La mancata inclusione di una determinata mansione tra quelle soggette a sorveglianza sanitaria non è quindi sufficiente a escludere l’obbligo, qualora le attività realmente svolte comportino esposizioni che ne richiedono l’attivazione, mentre la semplice presenza di un rischio lavorativo non determina automaticamente l’assoggettamento ai controlli sanitari, che resta subordinato agli specifici presupposti normativi.

La valutazione deve quindi consentire di individuare le esposizioni effettive dei lavoratori, anche quando queste non risultino dalla descrizione generale delle mansioni, affinché il datore di lavoro possa verificare, con la collaborazione del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, la corretta applicazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria.

Valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria: gli obblighi per le aziende

Le indicazioni della Commissione interessano soprattutto le aziende nelle quali le attività vengono svolte in luoghi differenti o sono soggette a frequenti modifiche organizzative, perché la valutazione dei rischi non può rimanere ancorata a una rappresentazione delle mansioni che non corrisponde più alle condizioni di lavoro.

La scelta degli ambienti da sottoporre a sopralluogo, l’aggiornamento del DVR e l’individuazione dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono quindi trovare riscontro nei rischi effettivamente valutati, attraverso una collaborazione tra datore di lavoro, servizio di prevenzione e protezione e medico competente che non si esaurisca nella predisposizione iniziale della documentazione aziendale.