“Ad transparentiam et publicitatem” (per la trasparenza e la pubblicità), quale presidio di tracciabilità e conoscibilità dell’azione amministrativa ma sempre secondo l’obiettivo dei “Pacta et acta in luce sunt ponenda” (gli atti e i contratti devono essere posti alla luce) quale presidio invece di verificabilità sostanziale delle scelte amministrative e la loro immediata controllabilità ex post.

Nota in materia di obbligo di ricorso al MEPA, digitalizzazione degli acquisti pubblici e criticità dell’affidamento diretto alla luce della Relazione ANAC 2026

La presente nota vuole fornire un contributo per ottenere un quadro chiaro e aggiornato sulle regole che riguardano l'uso del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e la digitalizzazione delle procedure di acquisto della pubblica amministrazione.

Si cercherà di meglio chiarire il significato pratico di tale modalità, soprattutto dopo le recenti modifiche introdotte dal Decreto legislativo 36 del 2023 e dagli ultimi “consigli e richiami” dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), come quelli espressi nella Relazione annuale del 2026 e dalle parole del Presidente Giuseppe Busia.

Oggi si ricorre sempre di più all'affidamento diretto e l'obiettivo è capire se tutto questo funziona in linea con i principi di concorrenza, trasparenza e buon andamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione.

Inquadramento normativo: obbligo di ricorso agli strumenti telematici

L’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 rappresenta uno dei pilastri del sistema di razionalizzazione della spesa pubblica, avendo introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a strumenti telematici - segnatamente il mercato elettronico - per l’acquisizione di beni e servizi sottosoglia comunitaria.

Tale previsione, lungi dall’essere superata, conserva piena vigenza e deve essere letta in continuità con il processo evolutivo che ha progressivamente condotto alla digitalizzazione integrale dei contratti pubblici. In particolare, per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla soglia europea, permane l’obbligo di utilizzo del MEPA, in forza dell’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La ratio è quella di evitare dispersioni di spesa, garantire confrontabilità delle offerte e assicurare un livello minimo di concorrenza anche negli affidamenti sottosoglia.

Affidamento diretto e permanenza dell’obbligo di utilizzo del MEPA. Deroghe e condizioni

L’introduzione delle procedure semplificate ad opera del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha ampliato la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto fino alla soglia di 139.000 euro per servizi e forniture.

È tuttavia fondamentale chiarire che tale ampliamento incide sulla procedura di scelta del contraente, ma non sulla modalità operativa di acquisto, che resta vincolata all’utilizzo degli strumenti telematici. In altri termini, l’affidamento diretto non equivale a libertà di azione svincolata dal MEPA o da altre piattaforme certificate.

Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il mancato ricorso agli strumenti Consip, in assenza di adeguata motivazione, integri violazione dei principi di economicità e buon andamento (cfr. Consiglio di Stato sez. V n. 5854/2017; TAR Lazio Roma n. 10055/2018). Analoghe conclusioni emergono dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Lombardia n. 39/2017).

L’unica deroga espressa riguarda gli affidamenti inferiori a 5.000 euro, per i quali è consentito operare al di fuori del MEPA. Tuttavia, anche in tali ipotesi, la scelta deve essere coerente con i principi generali dell’azione amministrativa.

Ulteriori margini di flessibilità sono ammessi nei casi in cui il bene o servizio non sia disponibile sul mercato elettronico; ovvero risulti inidoneo rispetto alle esigenze dell’amministrazione. Tali circostanze devono essere rigorosamente accertate e puntualmente motivate nella determina a contrarre, evitando giustificazioni meramente apparenti o elusive. Le Linee guida ANAC n. 4 ribadiscono infatti che la motivazione deve essere sostanziale, concreta e verificabile.

Obbligo di motivazione e responsabilità del RUP

L'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, stabilisce un principio fondamentale: ogni decisione amministrativa deve essere motivata e spiegata in modo chiaro, con le indicazioni delle puntuali ragioni che hanno portato a quella scelta. Non si tratta di una semplice formalità, ma di un passaggio cruciale che rende l'azione amministrativa comprensibile, efficace e sopratutto trasparente.

Questo principio è paradigmatico contratti pubblici, soprattutto quando si sceglie di affidare direttamente un contratto senza usare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o altre piattaforme digitali. In questi casi, la spiegazione deve essere dettagliata e precisa proprio per non incorrere nell’abuso e nella illegittimità. Non basta, però, dire cosa si è deciso, ma bisogna spiegare bene perché si è arrivati a quella scelta ed il (RUP) Responsabile Unico del Progetto, come definito dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36, gioca un ruolo centrale in questo processo.

È il soggetto responsabile e ricopre una posizione di garanzia in ordine alla certezza che ogni passaggio sia fondato su un'istruttoria seria e documentata. In pratica, la motivazione dovrebbe descrivere con chiarezza il percorso seguito dall'amministrazione passo dopo passo, fornendo informazioni precise e tracciabili come: la congruità del prezzo ( spiegando cioè il perché l'offerta scelta è ritenuta adeguata rispetto al mercato), la verifica effettuata ( spiegando quali alternative fossero disponibili), le ragioni per cui non si è fatto ricorso al MEPA o ad altre piattaforme (evitando motivazioni generiche),la prova che l'operatore economico possiede i requisiti richiesti, la regolarità contributiva ( con riferimento al DURC) e il rispetto degli obblighi di tracciabilità e l'attenzione al principio di rotazione, quando applicabile.

Le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) numero 4 insistono molto su questo aspetto: la motivazione non deve essere standardizzata o generica, ma deve riflettere davvero le valutazioni fatte. Anche i giudici amministrativi hanno chiarito, in svariate occasioni, che, specialmente negli affidamenti diretti, la motivazione deve essere “adeguata” alla delicatezza della scelta. La motivazione è il momento in cui l'amministrazione “si spiega": non solo verso l'esterno, ma anche verso sé stessa; è ciò che consente di dimostrare che la scelta non è stata arbitraria, ma ragionata, coerente e orientata all'interesse pubblico.

Per questo oggi più che mai la motivazione a sostegno dell’azione amministrativa non può essere vista come un passaggio burocratico ma come il punto in cui si misura la qualità dell'azione amministrativa stessa e la responsabilità del Responsabile Unico del Progetto: una responsabilità che, ricordiamolo, non è solo formale ma sostanziale, perché ha degli effetti diretti sulla correttezza, sulla trasparenza e, in definitiva, sulla fiducia nei confronti dell'amministrazione.

La digitalizzazione ed il quadro critico emerso dalla relazione ANAC presentata il 22 aprile 20263

Un grande passo in avanti è stato fatto con il Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, ovvero il Codice dei Contratti Pubblici.

Ora la digitalizzazione non è più solo uno strumento, ma il contesto in cui si svolgono tutte le procedure. Le piattaforme di approvvigionamento digitale, o PAD, sono diventate obbligatorie per tutte le fasi dell'affidamento. Anche i piccoli affidamenti dovranno essere gestiti all'interno di questo sistema.

Tuttavia, l'ANAC ha concesso alcune deroghe temporanee, come indicato nei Comunicati del 2024 e 2025, inclusa la proroga del 18 giugno 2025. Queste deroghe sono necessarie perché molti enti, specialmente quelli di piccole dimensioni, stanno avendo difficoltà a mettere in pratica queste nuove regole.

Un dato interessante è che nel 2024 sono stati rilasciati circa 3,4 milioni di CIG per affidamenti di valore inferiore a 5.000 euro, con un valore medio di 1.480 euro. Ciò mostra che c'è ancora molto lavoro da fare per far funzionare questo sistema in modo efficiente. Questo evidenzia la capillarità del fenomeno e la rilevanza sistemica dei micro-affidamenti.

Il punto di svolta interpretativo è rappresentato dalla Relazione annuale 2026 di ANAC, nella quale il Presidente Giuseppe Busia ha offerto una lettura lucida e, per certi aspetti, preoccupata dell’evoluzione del sistema. Alla Camera, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Busia ha ricordato l’importanza della lotta alla corruzione, gli interventi effettuati (centinaia di pareri, 150 fascicoli istruiti nel solo 2025) in un momento in cui - segnala la Procura europea - le frodi sui fondi Ue sono cresciute del 35% e l’amministrazione Usa lancia segnali negativi, a partire dalla temporanea sospensione della legge sulle pratiche corruttive estere (Foreign Corrupt Practices Act).

Altro tasto dolente è l’assenza di una vera e organica normativa per regolare l’attività di lobbying, “Occorre non solo assicurare la piena tracciabilità dei contatti ed escludere ogni forma, anche indiretta, di remunerazione come contropartita delle decisioni - ha spiegato Busia - ma anche creare canali aperti e trasparenti, attraverso i quali pure i gruppi con minori risorse possano far pervenire le proprie proposte ai decisori pubblici”. La legge approvata dalla Camera (in prima lettura) evidente non basta se il giurista auspica che “il prosieguo dell’iter parlamentare consenta di completare ulteriormente il quadro normativo, come da noi tempestivamente suggerito”.

Ma il dato più significativo, è che emerso dal commento delle relazione davanti al Presidente della Repubblica, riguarda l’incidenza degli affidamenti diretti, che nel 2025 hanno raggiunto circa il 95% delle procedure di acquisto. Si tratta di un valore che segnala una trasformazione strutturale del mercato pubblico. Busia, nel commento del 22 aprile 2026, ha parlato apertamente di: “esplosione degli affidamenti diretti”; concentrazione artificiosa degli importi sottosoglia; rischio di riduzione della concorrenza effettiva.

Un dato emblematico è l’aumento degli affidamenti nella fascia 135.000-140.000 euro: da circa 1.500 nel 2021 a oltre 13.800 nel 2025. Questo fenomeno suggerisce possibili strategie di adattamento opportunistico alle soglie normative.

Il “vuoto di tutela” e le criticità sistemiche

Particolarmente incisiva è la riflessione di Busia sul piano ordinamentale: l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e il ridimensionamento del traffico di influenze avrebbero determinato un vuoto di tutela, non compensato da un rafforzamento dei controlli amministrativi.

A ciò si aggiungono ulteriori criticità quali l’indebolimento delle norme sul conflitto di interessi; l’attenuazione dei limiti al pantouflage; la mancata generalizzazione dell’obbligo di dichiarazione del titolare effettivo e l’eccessivo ricorso a commissari straordinari.

Il quadro complessivo rappresenta un sistema che rischia di affidarsi eccessivamente alla discrezionalità, senza adeguati contrappesi. Il passaggio evidenzia, con la chiarezza tipica delle riflessioni di Giuseppe Busia, una preoccupazione che non è solo tecnica ma profondamente “di sistema”: il modo in cui si organizzano gli appalti pubblici incide direttamente sulla qualità del lavoro, sulla tenuta del mercato e, in ultima analisi, sulla vita quotidiana delle persone.

Quando Busia richiama la necessità di “controlli rafforzati”, “responsabilità di filiera” e “cantieri digitali”, non sta semplicemente elencando strumenti amministrativi: sta descrivendo l’idea di un’amministrazione che non si limita a verificare a posteriori, ma che accompagna e rende visibile ogni passaggio della catena decisionale ed esecutiva.

La digitalizzazione, in questa prospettiva, non è un fine in sé, ma un modo per rendere il sistema più leggibile, meno opaco e quindi più giusto. Particolarmente significativa è l’attenzione alla “tracciabilità della manodopera” e alla “formazione obbligatoria”: qui a essere messa in evidenza è una dimensione umana che spesso resta sullo sfondo del diritto dei contratti pubblici. Dietro ogni appalto, infatti, non ci sono solo procedure e codici, ma lavoratori, competenze, sicurezza e dignità professionale. L’idea di integrare la “patente a punti” dei cantieri con le banche dati ANAC va proprio in questa direzione: costruire un sistema in cui la qualità dell’esecuzione non sia lasciata al caso, ma misurata e resa verificabile nel tempo.

Ancora più forte è il passaggio sul subappalto: Busia mette in luce un punto spesso trascurato e cioè quando il subappalto non nasce da una reale esigenza tecnica, ma da un’impostazione sbagliata della gara, si crea una catena di effetti negativi che coinvolge tutti. Le piccole imprese si trovano schiacciate su margini sempre più ridotti, i lavoratori rischiano una progressiva erosione delle tutele, e la collettività riceve servizi meno stabili e meno curati. È un meccanismo silenzioso, ma con conseguenze molto visibili.

Infine, il riferimento alla digitalizzazione come elemento positivo ma non sufficiente è particolarmente equilibrato. La tecnologia, da sola, non risolve i problemi strutturali se non è accompagnata da regole chiare e da un mercato realmente competitivo. Da qui l’avvertimento sulla “compressione della concorrenza”, che rappresenta forse il nodo più delicato: semplificare sì, ma senza ridurre lo spazio per la competizione effettiva.

Il messaggio è semplice ma esigente: un sistema degli appalti funziona davvero solo quando riesce a tenere insieme efficienza amministrativa e tutela sostanziale delle persone che, direttamente o indirettamente, ne subiscono gli effetti.

Piattaforme alternative: il caso Net4market, indagine di mercato e obbligo di utilizzo delle piattaforme certificate

Strumenti come Net4market possono essere utilmente impiegati per indagini di mercato, ma non sostituiscono il MEPA nella fase negoziale, salvo certificazione come PAD.

La distinzione si può rappresentare così:

indagine di mercato → possibile su piattaforme alternative

affidamento → su piattaforme certificate

Il problema dell'utilizzo di piattaforme come Net4market è parte di un processo più ampio di digitalizzazione degli appalti pubblici, che ora è regolamentato dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per questo motivo, è importante capire bene le diverse fasi del procedimento di affidamento e non confonderle, perché ciò potrebbe influire sulla legittimità dell'azione amministrativa.

Le piattaforme di e-procurement non certificate, come ad esempio PAD, possono essere utili nella fase iniziale dell'istruttoria, specialmente per le indagini di mercato. In questa fase, l'amministrazione deve capire il contesto competitivo, trovare operatori economici potenzialmente interessati e raccogliere informazioni utili per definire il fabbisogno. L'utilizzo di strumenti flessibili e diffusi può aiutare a rendere il mercato più aperto e migliorare la qualità dell'istruttoria.

Tuttavia, quando si tratta dell'affidamento vero e proprio, le cose cambiano.

Il nuovo Codice stabilisce che le procedure di affidamento devono essere gestite attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che devono essere interoperabili con l'ecosistema nazionale dei contratti pubblici e con la Banca Dati Nazionale gestita da ANAC.

In questa fase, non si tratta più solo di raccogliere informazioni, ma di prendere una decisione importante che deve essere tracciabile, verificabile e trasparente.

La differenza tra queste due fasi è importante:

L'indagine di mercato è un'attività istruttoria e esplorativa che può essere svolta anche con piattaforme alternative; L'affidamento è la fase decisoria che richiede l'utilizzo di piattaforme certificate, come il MEPA o altre PAD abilitate.

Questo approccio è in linea con la prassi di ANAC, che sostiene che la digitalizzazione non è solo uno strumento tecnico, ma anche un modo per garantire la legalità.

Le piattaforme certificate garantiscono la tracciabilità delle operazioni, l'integrità dei dati, la pubblicità degli atti e l'interoperabilità con i sistemi di controllo.

In pratica, piattaforme come Net4market possono aiutare l'amministrazione a capire il mercato, ma non possono sostituire il momento in cui l'amministrazione prende una decisione e formalizza l'affidamento. Confondere questi due livelli significherebbe indebolire le garanzie che il legislatore ha voluto rafforzare con la digitalizzazione.

In sintesi, l'utilizzo di strumenti alternativi è legittimo e utile nella fase istruttoria, ma deve essere utilizzato all'interno di piattaforme certificate nella fase negoziale e decisoria. In questo passaggio che si realizza l'equilibrio tra flessibilità operativa e rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e tracciabilità che governano l'azione amministrativa.

Considerazioni conclusive

Negli affidamenti diretti, non basta rispettare le soglie: occorre dimostrare, attraverso la motivazione e l’istruttoria, la correttezza della scelta.

Come emerge chiaramente dalla riflessione di Giuseppe Busia, la vera sfida non è semplificare a ogni costo, ma preservare la qualità dell’azione amministrativa. Il ricorso agli strumenti digitali, primo fra tutti il MEPA , non è solo un obbligo normativo, ma una garanzia di trasparenza, di tracciabilità e di apertura al mercato. Proprio in questa prospettiva l’azione amministrativa ritrova il suo equilibrio: non nella riduzione delle regole, ma nella loro applicazione consapevole e motivata.

Di fatto, le norme attuali e le recenti applicazioni pratiche mostrano un sistema di appalti pubblici in continua evoluzione, caratterizzato da una tensione tra la necessità di semplificare le procedure e la necessità di mantenere livelli adeguati di garanzia. Tale tensione trova oggi il suo punto di equilibrio nella qualità dell’azione amministrativa che accompagna ciascuna scelta, piuttosto che nella contrapposizione tra modelli come la gara e l'affidamento diretto.

L’affidamento diretto, come stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici, è uno strumento pienamente legittimo e coerente con i principi di efficienza e tempestività dell’azione amministrativa, che richiede un utilizzo particolarmente rigoroso, fondato su un’istruttoria effettiva e su una motivazione che renda trasparente e verificabile il percorso decisionale.

Il rispetto delle soglie economiche non è sufficiente da solo a legittimare la scelta amministrativa, come più volte affermato dalla giurisprudenza in materia, chiarendo che la legittimità dell’affidamento diretto si fonda su una motivazione adeguata e proporzionata e la qualità della motivazione è fondamentale per misurare la correttezza sostanziale dell’azione amministrativa.

Le indicazioni fornite da ANAC, in particolare dal Presidente Giuseppe Busia, sottolineano che la semplificazione non può tradursi in una compressione delle garanzie o in un arretramento dei presìdi di trasparenza e concorrenza. In questo senso, si ribadisce che il ricorso agli strumenti digitali di acquisto, come il MEPA e le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), non deve essere visto come un mero vincolo procedurale, ma come un elemento strutturale di garanzia.

La digitalizzazione consente di assicurare tracciabilità delle operazioni, confrontabilità delle offerte, accessibilità delle informazioni e apertura effettiva al mercato. L’equilibrio del sistema si realizza attraverso l'applicazione consapevole, ragionata e motivata delle regole.

In questo spazio, fatto di istruttoria accurata, motivazione trasparente e utilizzo corretto degli strumenti digitali, l’azione amministrativa può coniugare efficienza e legalità, mantenendo integra la fiducia dei cittadini e degli operatori economici.

A cura della dott.ssa Francesca Levato,

ispettore del lavoro in servizio presso Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore

e non implica posizioni dell’Amministrazione di appartenenza