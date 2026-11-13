È nato MEPA Light, il nuovo mercato digitale per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip puntano a semplificare i piccoli acquisti della Pubblica Amministrazione, affidando all'intelligenza artificiale il compito di assistere gli utenti nelle diverse attività della procedura.

La piattaforma consente di gestire l'intero affidamento all'interno di un unico ambiente digitale, dalla definizione del fabbisogno alla richiesta del CIG, fino alla predisposizione e alla sottoscrizione dei documenti, avvalendosi di agenti AI che interagiscono con l'utente, recuperano le informazioni necessarie e lo assistono nella compilazione degli atti, riducendo le operazioni manuali normalmente richieste per completare la procedura.

L'iniziativa è stata realizzata dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del MEF insieme a Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, e interessa una fascia di affidamenti particolarmente numerosa. ANAC stima che gli acquisti inferiori a 5.000 euro rappresentino ogni anno oltre 3 milioni di procedure, per un valore complessivo di circa 5 miliardi di euro.

Operazioni economicamente limitate che, pur beneficiando delle semplificazioni previste dalla normativa, richiedono comunque una serie di adempimenti amministrativi e digitali, sui quali MEPA Light intende intervenire alleggerendo il lavoro degli uffici e mettendo a disposizione uno strumento dedicato agli acquisti di minore importo.

Come funziona MEPA Light: dall'acquisto alla richiesta del CIG

MEPA Light utilizza l'intelligenza artificiale per accompagnare le amministrazioni nelle attività necessarie all'affidamento attraverso un'interazione guidata, che consente di completare i diversi passaggi senza dover conoscere nel dettaglio il funzionamento degli strumenti informatici utilizzati.

L'utente può iniziare descrivendo ciò che intende acquistare, anche utilizzando un linguaggio naturale, oppure caricando un documento già disponibile, come un preventivo ricevuto dall'operatore economico, dal quale gli agenti AI possono recuperare le informazioni utili alla compilazione dei documenti richiesti.

Il sistema assiste inoltre l'amministrazione nella richiesta del Codice identificativo di gara (CIG) e nelle successive attività amministrative, accompagnandola fino alla predisposizione, alla firma e all'invio dell'atto di affidamento.

L'obiettivo è evitare che, per acquisti di poche centinaia o migliaia di euro, gli uffici debbano ripetere le stesse operazioni su applicativi differenti, inserendo più volte informazioni già disponibili o predisponendo manualmente documenti che possono essere generati con il supporto della piattaforma.

L'intelligenza artificiale svolge quindi una funzione di assistenza nelle attività amministrative e documentali, mentre le valutazioni relative all'acquisto e alla scelta del contraente continuano a essere effettuate dall'amministrazione.

Affidamenti sotto i 5.000 euro: il rapporto con il Codice dei contratti pubblici

MEPA Light è destinato agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, ma la sua introduzione non modifica le modalità di scelta del contraente previste dal D.Lgs. n. 36/2023, disciplinate dall'art. 50.

Il comma 1, lettere a) e b), consente infatti l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, compresi i servizi di ingegneria e architettura, anche senza la consultazione di più operatori economici.

La soglia di 5.000 euro individua quindi gli affidamenti per i quali può essere utilizzata la nuova piattaforma, senza introdurre una procedura diversa da quelle già disciplinate dal Codice, sebbene lo stesso importo costituisca un riferimento per alcune semplificazioni normative.

L'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come successivamente modificato, prevede infatti, per le amministrazioni individuate dalla disposizione, l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico o agli altri strumenti telematici di acquisto per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, ferme restando le disposizioni speciali applicabili.

Al di sotto di tale soglia non opera, pertanto, l'obbligo generalizzato di ricorso al MEPA previsto dalla disposizione, mentre continuano a trovare applicazione gli obblighi relativi alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, disciplinati dagli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.

Acquisti anche da imprese non abilitate al MEPA

MEPA Light consente di coinvolgere anche operatori economici non abilitati al MEPA, permettendo alle amministrazioni di rivolgersi a piccole e medie imprese, start-up, ditte individuali e operatori esteri senza che sia necessaria la preventiva abilitazione al mercato elettronico.

Questa possibilità può risultare particolarmente utile per gli affidamenti occasionali, nei quali il valore della prestazione non giustifica, per il fornitore, l'impegno amministrativo richiesto dalle tradizionali procedure di abilitazione, favorendo la partecipazione di operatori che non utilizzano abitualmente gli strumenti di acquisto della Pubblica Amministrazione.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di possedere i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, la cui verifica continua a essere disciplinata dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Intelligenza artificiale e responsabilità del RUP

L'utilizzo degli agenti AI deve essere coordinato con le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplinano l'impiego di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, a partire dall'art. 30, che consente alle stazioni appaltanti di utilizzare soluzioni tecnologiche e sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto dei principi stabiliti dalla stessa disposizione, tra i quali la conoscibilità, la comprensibilità e la non esclusività della decisione algoritmica.

Nel caso di MEPA Light, le funzionalità annunciate riguardano l'assistenza all'utente, il recupero delle informazioni e la predisposizione dei documenti, senza attribuire al sistema il compito di assumere autonomamente le decisioni amministrative, che continuano a spettare alla stazione appaltante.

La scelta dell'operatore economico, la verifica della corrispondenza della prestazione al fabbisogno dell'amministrazione e la motivazione dell'affidamento devono quindi essere effettuate nel rispetto delle disposizioni del Codice, anche quando la piattaforma supporta la predisposizione della documentazione.

L'art. 17, comma 2, stabilisce infatti che la decisione di contrarre, negli affidamenti diretti, debba individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti richiesti, elementi che devono essere verificati dall'amministrazione anche quando il documento viene predisposto con il supporto dell'intelligenza artificiale.

Il RUP conserva le funzioni e le responsabilità previste dall'art. 15 del Codice, dovendo assicurare la correttezza delle valutazioni e degli atti della procedura, mentre gli agenti AI possono assisterlo nelle attività amministrative senza sostituirsi alle decisioni che la normativa affida alla stazione appaltante.