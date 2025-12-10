blumatica software bim
Mercato delle costruzioni 2026-2029: cosa accadrà senza Superbonus e senza PNRR?

L’analisi del 39° Rapporto Congiunturale Cresme e le prospettive di un settore che entra in un nuovo ciclo economico tra produttività, innovazione e capacità competitiva

di Redazione tecnica - 10/12/2025

Di fronte al rapido esaurirsi dei due grandi booster che negli ultimi anni hanno sostenuto la crescita del comparto - Superbonus e PNRR - quale sarà la traiettoria del mercato delle costruzioni nel triennio 2027-2029? Cosa succederà adesso che gli incentivi fiscali hanno subito una notevole riduzione e che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza volge al termine?

Senza Superbonus e senza PNRR: il futuro delle costruzioni nel nuovo rapporto Cresme

Sono queste le domande al centro del 39° Rapporto Congiunturale e Previsionale Cresme, delineando uno scenario che non indulge al pessimismo, ma che obbliga a guardare con lucidità a una fase completamente nuova: la fine della spinta straordinaria e l’inizio di un ciclo economico fondato sulla produttività, sull’innovazione, sulla competitività delle imprese e sulla capacità reale di leggere le trasformazioni sociali, finanziarie e tecnologiche.

La prima cesura è temporale: il 31 agosto 2026 termina la finestra di spesa del PNRR. Dei circa 190 miliardi previsti tra il 2021 e il 2026, la metà è ricaduta direttamente o indirettamente sul settore delle costruzioni. È stato un fiume di risorse che ha permesso di reggere l’urto post-pandemico, assorbire gli shock inflattivi e sostenere una crescita dell’occupazione che, dal 2019, per il 31% è dovuta proprio alle costruzioni.

Con la chiusura del programma europeo, resteranno certamente residui del Piano nazionale complementare e si attiveranno progressivamente i Fondi strutturali 2021-2027, ma la loro capacità espansiva non è minimamente paragonabile alla portata del PNRR.

Come mantenere quindi il ritmo degli investimenti pubblici e delle grandi opere senza la liquidità straordinaria provenuta dall’Europa?

La spesa 2025-2026 sarà ancora molto elevata, per inerzia e per i progetti già in corso, ma dal 2027 si apre una fase in cui la sostenibilità finanziaria dei pagamenti dovrà poggiare su meccanismi ordinari. È un banco di prova anche per la tenuta dei bilanci pubblici, perché attorno alla regolarità dei pagamenti ruota la credibilità complessiva del sistema.

EDILIZIA Efficienza energetica Superbonus PNRR Direttiva Green

Superbonus, mercato immobiliare e Direttiva Green
Un settore che cambia pelle
